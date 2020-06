Scarlett Johansson habló de la presión de Hollywood para mantener la silueta

Scarlett está cansada de las concesiones para sobrevivir en la industria. Crédito: Instagram

Su irrupción en el mundo del cine fue comparable a la de las grandes estrellas de la época de oro del séptimo arte. De mirada magnética, enorme talento y fuerte carácter, Scarlett Johansson desafió a los estereotipos de Hollywood y, película tras película, logró resignificar el concepto de heroina.

Sin embargo, la actriz reconoció esta semana en un reportaje para la revista británica Candis , que el cine norteamericano y la industria en general están todavía muy lejos de romper con los estereotipos: " Siempre ha habido una enorme presión sobre los actores y las actrices para que nos mantengamos flacos . Hay una escena en una de mis películas favoritas, La malvada (1950) donde Bette Davis da vueltas por una habitación, muy enojada por algo. Y agarra un chocolate... lo deja. lo agarra de nuevo... lo vuelve a dejar. Al final se lo termina comiendo, pero después de una gran pelea interna. Ya en esa época existía mucha presión sobre nosotras, y ahora es mucho peor".

A contracorriente del resto de sus colegas, la protagonista de la postergada Black Widow decidió el año pasado abandonar las redes sociales ("no entiendo esa manía de la gente de mostrar todo lo que hace"), y estar delgada, pero no por una cuestión de imagen sino para cuidar su salud: "Hay un peso que me gusta mantener, quiero estar delgada pero sana. Hay una manera saludable de hacerlo y otra que no. No tengo ningún comentario para hacer sobre cómo otras personas eligen vivir sus vidas, pero yo soy demasiado paranóica acerca de mi salud para tomar el camino de los desórdenes alimenticios . Lo que quiero es mantenerme en forma, pero de manera natural".