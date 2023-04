Scarlett Johansson y Gwyneth Paltrow negaron fricciones durante la filmación de Iron Man 2

escuchar

Gwyneth Paltrow y Scarlett Johansson son dos de las actrices más populares del Hollywood actual. Cada uno de sus proyectos es muy seguido por el público, y las producciones más importantes las buscan como parte de su elenco. Por ese motivo, cuando se estrenó Iron Man 2 en 2010, contar con ambas como protagonistas fue una garantía de éxito. Sin embargo, los rumores de fricciones entre ellas no tardaron en surgir, y en una entrevista reciente se refirieron a ellos.

Tony y Pepper en Avengers: La guerra del infinito

Paltrow invitó a Johansson a su podcast, titulado The Goop, y allí le comentó: “La gente me preguntaba si era verdad que no nos habíamos llevado bien en Iron Man”. Scarlett se mosró sorprendida. “¿En serio circulaba ese rumor? Vos fuiste tan amable conmigo en esa película. Jamás te portaste de un modo desagradable, y eso que yo estaba muy fuera de mi zona de confort en ese proyecto. Jamás había hecho un trabajo como ese”, explicó.

Gwyneth contó, a su vez, que el elenco de Iron Man estaba muy contento de contar con Johansson en el proyecto, y que dijo que para ella fue un motivo de felicidad “tener a otra mujer cerca”. Su colega la devolvió las palabras. “Recuerdo que siempre me decías eso. Y luego comprendí por qué, ya que más adelante cuando hice la primera Avengers, yo era una de las pocas mujeres”.

Black Widow

La primera película de Iron Man fue un momento muy importante en la carrera de Paltrow. Si bien ella contaba con una amplia trayectoria a sus espaldas, reconoció que le sorprendió la magnitud del proyecto. “ Fue divertido formar parte de algo que impactó culturalmente tan profundo en el público. Yo jamás había estado en ese tipo de franquicia tan grande. Eso era algo nuevo para mí”, indicó.

En otro tramo de la conversación, ambas se refirieron a si les gustaría o no hacer un nuevo proyecto dentro de Marvel. Scarlett fue tajante: “No más, ese es un capítulo cerrado. Hice todo lo que tenía que hacer. Claro que, sin embargo, interpretar a ese personaje una y otra vez a lo largo de una década fue una experiencia única”. Por su parte, Paltrow no cerró del todo la puerta. “Yo también terminé esa etapa, o eso creo. Aunque como yo no me morí, creo que siempre podrían volver a preguntármelo”. Entre risas, Johansson le dijo que podría volver, y Gwyneth respondió: “Una Pepper Potts de 64 años, eso sería genial”, y Scarlett concluyó: “Es un hecho que seguro pase. Puedo imaginarlo. Jamás te dejarán ir”.

Una salida difícil

En esta imagen proporcionada por Marvel Studios Scarlett Johansson en una escena de "Black Widow". (Jay Maidment/Marvel Studios-Disney via AP)

En julio del 2021, Johansson llevó a Disney a los tribunales de Los Angeles después de acusar al estudio de haber perdido muchísimo dinero por la decisión “unilateral” de la compañía de estrenar la película Black Widow (de la cual ella es protagonista) al mismo tiempo en los cines y en la plataforma de streaming Disney+. El argumento más fuerte de Johansson apuntaba a que la decisión terminó beneficiando económicamente a los más altos ejecutivos del estudio, y posicionar favorablemente a la plataforma con ingresos que en realidad le correspondían a la actriz. Disney respondió acusando a la actriz de mostrar “una indiferencia cruel por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de Covid-19″, reveló que le había pagado a Johansson 20 millones de dólares por la película de Marvel y calificó de “triste y angustiosa” la decisión de judicializar la controversia.

Sin embargo, a los pocos meses y a través de un acuerdo extrajudicial cuyos detalles permanecen en secreto, Disney y Scarlett Johansson pusieron fin a ese ruidoso enfrentamiento que en un momento amenazó con alterar para siempre las relaciones laborales y contractuales entre los grandes estudios de Hollywood y sus estrellas más cotizadas.

“Estoy feliz de haber resuelto nuestras diferencias con Disney. También me siento increíblemente orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos a lo largo de los años y pude disfrutar enormemente la relación creativa que se estableció con el equipo del estudio. Espero continuar esa colaboración en los próximos años”, señaló Johansson en un comunicado oficial difundido en las últimas horas del jueves.

LA NACION