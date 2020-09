¡Se agranda la familia! Mandy Moore confirmó que está embarazada

¡Se agranda la familia! Mandy Moore está embarazada de su primer hijo Crédito: Instagram

Mandy Moore está esperando su primer hijo junto al músico Taylor Goldsmith. La actriz y su esposo, líder de la banda de folk-rock Dawes, utilizaron sus cuentas de Instagram para contarle al mundo la feliz noticia, y no ocultaron la felicidad que los invade en este momento.

"¡El pequeño bebé Goldsmith llegará a comienzos de 2021!" escribió la protagonista de This is Us, que acompañó sus palabras con un corazón azul, confirmando que se trata de un niño. Mandy también compartió tres imágenes junto a su marido, en donde se deja ver la incipiente pancita.

Moore, de 36 años, se casó con Goldsmith en noviembre de 2018. La pareja optó por una ceremonia íntima y privada, a la que solo acudieron 50 personas. "La ceremonia contó con su familia y sus amigos más cercanos y se hizo en el patio de la casa de Mandy, al atardecer", contó en su momento una persona cercana a los novios.

"Somos los dos muy tranquilos, personas privadas. Nunca me imaginé luciendo un gran vestido frente a 300 personas", le contaba ella a la revista People. Algo que tampoco se esperaba ella era el enorme anillo de compromiso que iba a recibir. "Cuando comenzamos a hablar sobre un posible compromiso, yo le dije que no quería una gran joya, que simplemente podíamos comprar dos bandas lindas. Por eso me sorprendí cuando me propuso casamiento con un hermoso anillo", reveló entre risas.

El bebé será el primer hijo de ambos. Si bien la actriz estuvo previamente casada con el músico Ryan Adams, de 2009 a 2016, cuando se oficializó el divorcio, no tuvieron niños juntos.

