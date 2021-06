Se anula la condena al actor Bill Cosby por agresión sexual y se autoriza su liberación

El tribunal de Pensilvania anuló este miércoles la condena por agresión sexual por la que se encuentra preso Bill Cosby, luego de encontrar que un acuerdo con un fiscal anterior le impedía al actor ser acusado en el caso.

Cosby había ya había cumplido más de dos años de la condena de tres a diez años que recibió en 2018, y se encuentra en una prisión estatal cerca de Filadelfia. Al ser condenado, había asumido cumplir 10 años tras las rejas, en lugar de admitir haber agredido sexualmente a Andrea Constand, quien lo había demandado por abuso sexual .

Cosby, quien por décadas fue considerado como el “papá de Estados Unidos” por su carrera como humorista, fue condenado por drogar y abusar sexualmente de la empleada de la Universidad de Temple, en 2004.

Bill Cosby es condenado a entre tres y diez años de prisión - Fuente: AFP

Cosby fue acusado en 2015 y arrestado días antes de que expirara un plazo de prescripción de 12 años. El juez había permitido entonces que solo otra acusada testifique en dicho juicio, pero posteriormente permitió que cinco acusadas más testificaran en un proceso legal nuevo. La Corte Suprema de Pensilvania consideró que la suma de testimonios corrompió el juicio, pero el tribunal inferior de apelaciones percibió un patrón característico de drogadicción y abuso sexual de mujeres llevado a cabo por el actor .

El llanto de las víctimas de Bill Cosby al escuchar el veredicto - Fuente: Twitter

De acuerdo a la agencia AP, los jueces manifestaron su preocupación no solo por los casos de agresión sexual, sino por lo que notaron como una “creciente tendencia del poder judicial a permitir que los testimonios crucen la línea hacia los ataques de carácter”.

De todos modos, según lo comunicado por la agencia de noticias, la ley sobre testimonios previos de malos actos varía según el estado, y el fallo solo prevalece en Pensilvania. Hasta el momento, los fiscales no dijeron de inmediato si apelarían o intentarían juzgar a Cosby por tercera vez.

La condena

El actor Bill Cosby declarado culpable de agresión sexual - Fuente: AFP

Bill Cosby fue hallado culpable de abuso sexual en 2018 por el jurado de Pensilvania, que falló a favor de la denunciante, Constand.

Luego de ser encontrado culpable, Cosby habló con el medio Black Press USA, y no mostró culpa por sus actos. “Solo tengo por delante ocho años y nueve meses más. Cuando tenga mi entrevista por libertad condicional, no van a escucharme decir que tengo algún tipo de remordimiento. Yo estuve allí, y a mí no me importa lo que un grupo de personas diga sobre un momento en el que ni siquiera estuvieron. Ellos no saben nada”, señaló.

Por otra parte, sostuvo que su proceso judicial fue “arreglado”, y añadió: “Todos los miembros del jurado son impostores. Soy un privilegiado que se encuentra en la cárcel, porque nadie podrá quebrarme ni a mí ni a mi espíritu”.

LA NACION