Sé lo que hicieron el verano pasado: una “nota psicótica”, la bendición de la reina del grito y un amor que le ganó al éxito

El 17 de octubre de 1997 se estrenó Sé lo que hicieron el verano pasado. Con el antecedente inmediato de Scream y la expectativa de un público que había quedado con ganas de más, el film se convirtió en un éxito de taquilla, fascinó a los adolescentes, determinó el regreso definitivo del cine de terror slasher y se ganó un lugar entre los clásicos ineludibles del género.

Además, el proyecto fue mucho más de lo que se vio en el cine: detrás del memorable grito de Julie (Jennifer Love-Hewitt), la inolvidable persecución de Helen (Sarah Michelle Gellar) y la escena final que evoca a la revolucionaria Psicosis hubo mucho más. Hoy, con el regreso de la historia a la gran pantalla en forma de secuela, vale repasar algunas de las historias más llamativas del rodaje.

El film marcó el regreso del slasher a las salas de cine Mandalay Ent/Kobal/Shutterstock

El enojo de la autora

Sé lo que hicieron el verano pasado cuenta la historia de cuatro adolescentes oriundos de un pequeño pueblo pesquero de los Estados Unidos que, luego de celebrar su graduación la noche del Día de la Independencia, atropellan a una persona. Asustados por la situación deciden ocultar el crimen, pero el recuerdo de aquella fatídica velada regresa un año después cuando un asesino encapuchado comienza a perseguirlos para matarlos con su garfio. Escrita por Kevin Williamson y protagonizada por Jennifer Love-Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe y Freddie Prinze Jr., el proyecto se llevó a cabo con un presupuesto de 17 millones de dólares y llegó a recaudar poco más de 125 millones.

Si bien no figura en los créditos iniciales, Sé lo que hicieron el verano pasado está basada en la novela homónima de Lois Duncan, quien vendió los derechos de la historia algunos años antes del estreno por 150.000 dólares. También renunció al control creativo del proyecto. A la escritora, quien murió en el 2016 a los 82 años, la adaptación no le gustó nada. La idea de convertir su obra en un film slasher le pareció, de hecho, una idea terrible. Mucho de su rechazo tuvo que ver con un hecho que marcó su vida: su hija menor, Kaitlyn, fue asesinada a tiros en Nuevo México en el verano de 1989.

Según publicó el diario Daily Press poco después del estreno, Duncan quedó horrorizada con lo que Williamson hizo a partir de su novela: se quejó de que se parecía muy poco a su versión casi inocente de la trama. “Si no hubiera sido mío, me hubiera ido del cine”, arrojó, enojada. “Optaron por mi historia, no por mi alma. De ninguna manera quiero ser parte de desensibilizar a los niños a la violencia y convertir el asesinato en un juego para ver quién puede gritar más fuerte”, dijo. Unos años después criticó el film pero desde su propia experiencia. “Como madre de un niño asesinado, no creo que la muerte violenta sea algo de lo que chillar y reírse”, dijo.

El guiño y una particular coincidencia

Cuando encaró el proyecto, Gillespie buscaba crear una obra de arte. “No estaba interesado en hacer una película de terror, particularmente”, reveló en una entrevista que le concedió a Digital Spy en el aniversario número 20 de la película. El director eligió Carolina del Norte para realizar el rodaje, creó a medida algunos espacios centrales en la trama, como el gimnasio o la ducha amarilla del final e hizo un guiño a Tiburón al tomar del icónico film de Steven Spielberg el espíritu festivo del verano y de muertes violentas. “Hay muchas cosas que hacen un guiño a Tiburón, como los desfiles del 4 de julio”, dijo a en el marco del 20 aniversario de la película.

Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt y Ryan Phillippe, los protagonistas de un film que se convirtió en un éxito en taquilla Cinematic

Para crear el personaje del asesino, Williamson -quien venía de escribir Scream- se inspiró en su propia familia. “Todos en mi familia son pescadores, excepto yo”, explicó en una oportunidad. “Por eso usé un pequeño anzuelo viejo que toda mi vida vi colgado en la parte trasera de la casa de pescadores”. Esa no fue la única marca pesquera del pasado del autor en sus obras: Williamson también escribió Dawson´s Creek. Incluso, en el piloto de la serie se utilizó parte del decorado -el muelle en particular- de la película.

Aunque Gillespie le dijo a Digital Spy que “Jennifer Love Hewitt siempre iba a ser Julie”, la actriz reveló todo lo contrario en un documental que publicó Sony Pictures sobre el making off poco después del estreno de la película. La actriz aseguró que primero fue considerada para el papel de Helen Shivers, la reina de los concursos de belleza y actriz fracasada interpretada por Sarah Michelle Gellar. “Honestamente, me gustaba más Julie y sentí que me identificaba más con ella”, confesó.

Bridgette Wilson-Sampras, otra de las protagonistas del film Photo 12

Antes de que Love Hewitt se quedara con el papel principal, Jim Gillespie acudió a Reese Witherspoon, pero la rubia le dijo que no. Sin embargo, logró convencer a los productores de ofrecer el personaje de Barry Cox a Ryan Phillippe, su entonces novio, a quien conoció en su cumpleaños número 21 y con quien se casó tiempo después. “Le preguntamos quién era el chico más guapo, en su opinión”, recordó Gillespie en 2017, “y ella dijo que Ryan Phillippe”.

Sarah Michelle Gellar en Sé lo que hicieron el verano pasado

“En lo que respecta a Sarah, fue la última de los cuatro en ser elegida. Habíamos audicionado a un montón de personas diferentes y las habíamos probado en pantalla, pero no habíamos encontrado a la persona adecuada. En parte se debió al hecho de que no quería que un chico de 27 años interpretara a un chico de 17 a la manera clásica de Hollywood. Había un montón de personas a las que miramos que eran demasiado mayores. Hilary Swank hizo una prueba, que fue genial, pero no era la adecuada”, explicó el director.

El calvario de Freddie Prinze Jr.

Si bien Gillespie estaba convencido de que Prinze Jr, era perfecto para personificar a Ray Bronson, los productores creían todo lo contrario. “Nadie lo quería. Pensaron que era demasiado blando, que no era lo suficientemente musculoso, así que hizo la prueba de pantalla más de cinco veces”, recordó. “Fue al gimnasio y se ejercitó, cambió su dieta y su corte de pelo. Me mantuve firme y al final me dijeron: ‘Sí’”, sumó, Sin embargo, el recuerdo de Prinze Jr. es mucho más sombrío y se contradice con el que compartió el director.

Sé lo que hicieron el verano pasado

Hace un par de años, en el podcast That Was Pretty Scary, Freddie Prinze Jr. sorprendió al revelar que “casi renuncia a la película” y a la actuación luego de vivir una experiencia cercana a la muerte mientras filmaba una escena en una lancha a motor. El susto lo llevó a pensar en dejar Carolina del Norte porque “no lo querían” ahí, y porque el trato que recibió de Gillespie en uno de sus primeros papeles importantes en el cine lo destrozó. “Quise pelear con ese tipo dos o tres veces. Una vez sentí que era por una razón legítima, y las otras dos simplemente me enojé, lo cual no está bien”, reconoció. “Me alegro de que todos me hayan disuadido”.

Entre los maltratos por parte de Gillespie que mencionó el actor, uno se destacó del resto: contó que solía darle “notas psicóticas” en donde lo criticaba con dureza. “‘No dejes la boca abierta. Pareces estúpido cuando haces eso’. Esa fue una de las notas, palabra por palabra, nunca lo olvidaré”, revivió. La estrella de Hollywood agregó que pudo surfear el mal momento gracias a Ryan Phillippe y a su ahora esposa, Sarah Michelle Gellar. “Ryan se me acercó y me dijo: ‘Al diablo con ese tipo. ¿Cuántas veces hiciste una audición para esta película? Te lo ganaste. No te ofrecieron el papel, te lo ganaste’”, recordó Prinze Jr. las palabras de Phillippe.

Pese a lo difícil que fue el rodaje, Prinze Jr. confesó que transitarlo lo preparó para poder tratar con otras personalidades de Hollywood y le abrió, además, un abanico de oportunidades dentro de la industria. “Esa película lanzó toda mi carrera. No tendría ninguna de las cosas que tengo sin esa película. No tendría a mi esposa. No tendría todas las otras películas que filmé y no tendría este podcast”, cerró.

La bendición de la reina del grito

Jamie Lee Curtis ya era, cuando se rodó el film, una de las grandes figuras del cine de terror. “La reina del grito” estaba filmando Virus cuando se enteró que, muy cerca del set, Gillespie trabajaba en una nueva obra del género. La estrella de Halloween había coincidido con Love Hewitt en House Arrest (1996) y no dudó en pasar a saludar. El encuentro tuvo lugar en los estudios de sonido, y luego de un cariñoso ida y vuelta, Curtis le dio su bendición. “Me preguntó: ´¿Estás haciendo una película de terror?´. Y yo dije: ‘Sí’. ‘¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡Esto es genial!’ Ella venía y me daba un gran abrazo todos los días“, recordó Love Hewitt durante una entrevista el mismo año que salió la película.

Jennifer Love Hewitt en Se lo que hicieron el verano pasado

Una de las escenas más recordadas de la película es la que muestra a Julie, desesperada por el asedio del misterioso asesino y sin saber qué hacer, gritar en medio de la calle con los brazos abiertos y la mirada clavada en el cielo “¿Qué estás esperando, ah? ¿Qué estás esperando?”. Según reveló Love Hewitt en una nota que le dio a US Weekly en 2018, aquel icónico colapso fue obra de un niño que había ganado en un concurso la oportunidad “de crear un momento para la película”.

“Esa escena se convirtió en la parte más grande de la película”, explicó la actriz, y revivió el instante en el que el pequeño ignoto le marcó lo que debía hacer frente a las cámaras. “Yo estaba literalmente como ‘¿Estás bromeando conmigo? ¿Esto es lo que voy a hacer?´. Luego lo hice, y resultó ser una gran idea", confesó. También reveló que cada tanto alguien le grita su famosa frase en la calle.

Un éxito y un amor para toda la vida

Freddie Prinze Jr. y Sarah Michelle Gellar se conocieron entre gritos, persecuciones y asesinatos. Sin embargo, el amor entre ellos no surgió de inmediato: antes de darse cuenta de que eran el uno para el otro confidentes y se presentaron candidatos mutuamente.

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr., padres otra vez Getty Images

“Fuimos amigos durante mucho tiempo. Hemos tenido muchas salidas antes”, reveló Gellar a People en 2020. Hasta que una noche, de un momento a otro, todo cambió. “Éramos solo dos personas en la cena poniéndonos al día. Tuvimos un largo viaje en auto y una larga cena, y las cosas simplemente sucedieron”, agregó.

La versión de Prinze Jr. le da otro giro al flechazo, aunque el resultado haya sido el mismo. “Muchas actrices de Hollywood en ese entonces no comían. Comían ensalada”, recordó el actor en una entrevista de Facebook Live de 2016. “Sarah vino a cenar conmigo, nos sentamos y se comió todo, incluido un cangrejo que dejaron en el mostrador”, agregó. Dos años después de esa noche, se casaron en México.