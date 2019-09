Sean Connery, quien recientemente cumplió 89 años, emitió un comunicado asegurando que junto a su mujer lograron protegerse del huracán Crédito: Twitter Fiona Ufton

Hace años que Sean Connery se encuentra alejado del mundo del cine, retirado en su casa de las Bahamas, donde vive junto a su mujer, Micheline Roquebrune. Sin embargo, recientemente volvió a ser noticia.

En primera instancia, por la foto que trascendió del festejo de su cumpleaños número 89. En segundo lugar, por un comunicado que emitió tras el paso del huracán Dorian por su residencia.

"Ambos estamos bien, somos muy afortunados en comparación con tanta gente, y el daño acá no fue tan grande", le contó al portal Daily Mirror, donde también detalló cómo se vivió en familia la previa al impacto que dejó más de 43 muertos.

"Nos veníamos preparando para la tormenta, teníamos todo listo con anticipación, no quisimos correr ningún riesgo y sabíamos qué hacer", concluyó el ex agente 007.

Dorian, el huracán más poderoso que golpeó a las Bahamas en su historia, arrasó la zona a comienzos de esta semana, aplastando barrios enteros y destruyendo infraestructura, como las pistas de aterrizaje del aeropuerto y un hospital. Cientos de habitantes siguen desaparecidos, y las autoridades aseguran que es factible que el número de muertos aumente a medida que se descubran más cuerpos entre las ruinas.

Como consecuencia de semejante daño, Connery se vio compelido a romper el silencio, si bien se encuentra completamente recluido. El actor no asiste a ningún evento vinculado a la industria del cine y la última vez que se lo había visto públicamente antes de la foto de cumpleaños fue en 2017, cuando fue captado por las cámaras ingresando con su esposa a una barbería en Nueva York.

"No va a hacer otra película, le pregunté y dijo que no, que no quería. El negocio del cine lo retiró, porque solo le ofrecían papeles de hombre viejo que no le interesaban", reveló su amigo y colega, Michael Caine, en una entrevista con The Telegraph.