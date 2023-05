Secreto revelado: Pedro Pascal confesó por qué posa con su mano izquierda apoyada en su pecho o en su estómago

escuchar

Todo lo que rodea a Pedro Pascal es noticia. La estrella de Game of Thrones, The Mandalorian y The Last of Us es una de las figuras más queridas del Hollywood actual, y sus fans siguen de cerca todas y cada una de las novedades que surgen a partir de él. Y es que lejos de la imagen de los reacios galanes de Hollywood, Pascal habla de sus sentimientos, no teme mostrar su lado vulnerable y mantiene un profundo compromiso con causas vinculadas a la igualdad de derechos y la inclusión. Tampoco se rehúsa a confesar sus inseguridades, y eso lo convirtió más que en una estrella, en una persona que el público siente cercana .

En una reciente sesión de fotos, el actor reveló sin ningún tipo de reserva el motivo que se esconde detrás de un hábito que tiene al momento de ser fotografiado.

Bella Ramsey and Pedro Pascal at #TheLastOfUs FYC event



Deadline FYC House + @hbomax pic.twitter.com/fqv7n5eIf6 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 29, 2023

En muchas alfombras rojas o en los eventos a los que asiste, es habitual ver que Pedro Pascal tenga su mano izquierda apoyada sobre su pecho, o su estómago. Nadie había reparado en ese detalle al que consideraban solo una pose, pero recientemente se descubrió el por qué de eso.

Pedro Pascal y su hermana Javiera, el chileno con la mano en su estómago

En un evento en el que Pascal se encontraba junto a Bella Ramsey, su coprotagonista en The Last of Us, ambos estaban siendo fotografiados cuando el actor llevó su mano al pecho y la actriz en tono cómplice, notó eso y copió la misma pose. Pero en ese instante, Pascal la miró y le dijo: “¿Sabes por qué hago eso? Mi ansiedad se encuentra justo aquí”. Y aunque el audio es casi inaudible, se escucha claramente al chileno expresar esa oración. Ante esa confesión, Bella mostró su empatía y se apoyó en su compañero, dando muestra del vínculo que ambos comparten desde que les tocó ser colegas en la popular serie de HBO Max.

Su audaz look para la MET Gala

Pedro Pascal “de rojo” en la alfombra roja de la MET Gala 2023

El pasado primero de mayo se celebró la MET Gala, uno de los eventos de moda más importantes del mundo, en donde muchas estrellas de Hollywood se animan a lucir originales diseños. Y en esa ceremonia, Pascal lució un look de seis prendas de la casa de moda italiana, Valentino. El actor chileno de 48 años vistió un tapado rojo y una camisa en el mismo color. Sumó una corbata negra y unos shorts, que dejaron un pedazo de piel al descubierto desde la mitad de los muslos hasta la altura de la tibia. Para finalizar, usó unas medias negras largas y unos borcegos acordonados. Como accesorios sumó un par de anillos dorados con brillos y llevó el cabello peinado con gel hacia atrás.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 12: (L-R) Salma Hayek and Pedro Pascal attend the 95th Annual Academy Awards on March 12, 2023 in Hollywood, California. Arturo Holmes/Getty Images /AFP (Photo by Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ARTURO HOLMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El look de Pascal tuvo varias cosas llamativas. Por un lado, el color, el mismo que eligió la actriz mexicana Salma Hayek, quien desfiló con un vestido de Gucci. Por otra parte, lo que sin dudas no pasó inadvertido, fue que llevó shorts en lugar de pantalones largos, algo no tan frecuente en este tipo de eventos, y dejó las rodillas al descubierto, algo aún menos visto especialmente en los hombres.

Él, fiel a su estilo, y con el carisma que lo caracteriza, desfiló por la alfombra roja y relució su osado outfit, que dejó piel al descubierto y generó todo tipo de reacciones en las redes. Si bien algunos cuestionaron si cumplía o no con la temática del evento, otros aplaudieron su elección de vestuario. “Así se usan correctamente unos shorts”; “Pedro Pascal te amamos. Ese traje rojo maravilloso y con pantalones cortos, muy original, me gusta (aunque nada que ver con la temática, pero lo amamos igual)”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

