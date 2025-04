Sergio Lapegüe permanece hospitalizado por una neumonía bilateral: “Está en tratamiento, pero está animado”

Sergio Lapegüe fue internado de urgencia en el sanatorio Juncal de Temperley a causa de una neumonía bilateral, que requiere atención médica inmediata. Tras recibir tratamiento, el periodista y conductor se recupera favorablemente.

Su esposa, Silvia “Bochi” Todaro, dialogó esta mañana con LA NACIÓN y detalló el cuadro: “ Es una neumonía bilateral. Está internado, con un buen tratamiento intravenoso con corticoides y antibiótico . Está con oxígeno mínimo, que hoy van a retirarle para evaluar cómo reacciona su organismo”, explicó.

Todaro también subrayó que Lapegüe se encuentra en el mismo sanatorio donde estuvo internado cuando tuvo Covid, en 2021, un antecedente que sigue afectando su salud cada año. Según su familia, desde aquel episodio viral suele enfrentar complicaciones respiratorias de forma recurrente.

“Desde que tuvo Covid, casi todos los años pasa por esto, pero está mucho mejor desde que llegó al sanatorio, animado y recuperándose”, agregó Bochi, haciendo hincapié en que, a pesar del delicado cuadro, Lapegüe mantiene su buen humor y una actitud positiva.

La esposa del comunicador reconoció, además, que su marido había estado lidiando con tos desde hacía unas semanas, aunque demoró en consultar a un médico. “Es cierto que debería haber ido al médico antes. Uno a veces se cree superdotado y piensa que puede con todo”, mencionó.

El conductor de Lape Club Social (América TV) espera con ansias retomar sus actividades y volver pronto al aire. Si responde favorablemente al retiro del oxígeno, es posible que más tarde reciba el alta médica para continuar con su recuperación en su casa, bajo seguimiento médico.

A través de las redes sociales, Lapegüe compartió en el día de ayer un video grabado por su esposa en el que se lo puede ver realizándose una nebulización como parte del tratamiento. En el clip, Bochi expresa: “Acá está, haciéndose una nebulización con medicación. Mejorando un poco, para que no lo extrañen. Tiene una neumonía, ya se va a recuperar y va a volver a trabajar. Él está bien, mejorándose”.

Fiel a su estilo, el conductor no perdió el humor ni siquiera en medio de este complicado momento. Con una sonrisa, el periodista bromea: “A mí me gusta venir al hospital todos los años, una neumonía está bien... Quiero ir a casa a comer tu comida. Gracias a todos por los mensajes, estoy bien”.

En medio de su recuperación, no faltan los mensajes de afecto que llegan de parte de sus compañeros de América TV, colegas del medio y los seguidores que lo acompañan desde hace años.

El actual cuadro de salud que atraviesa el conductor trajo el recuerdo de su delicada batalla contra el Covid cuatro años atrás. En mayo de 2021, en una entrevista con LA NACIÓN, Lapegüe recordaba con crudeza los 21 días que pasó internado en terapia intensiva por coronavirus. “Este virus puso en jaque mi vida y me hizo tocar fondo de verdad”, confesaba. Fue esa vivencia la que lo impulsó a escribir su segundo libro, Parar, tocar fondo, resetear y volver a empezar, una obra íntima que funcionó como catarsis y también como llamado a la conciencia.

En su búsqueda de equilibrio, encontró en la meditación una aliada clave. “Mi maestra de meditación me dijo una frase muy cierta: ‘No duele para que sufras, duele para que cambies’. Este es el momento, hay que animarse a cambiar”, apuntaba entonces, consciente de que su estilo de vida acelerado y su entrega total al trabajo habían sido parte del problema.

“Escribo este libro no porque tenga superado el problema, sino porque quiero tomar conciencia de lo que me pasa compartiéndolo con ustedes. No les hablo de mis éxitos, les hablo de mis dificultades para lograr un equilibrio en mi vida”, explicaba.

