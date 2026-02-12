Lapegüe dio más detalles del violento asalto a su madre en la casa familiar de Lomas de Zamora

Este miércoles por la tarde, cuando el periodista Sergio Lapegüe volvía a su casa en el municipio de Lomas de Zamora, luego de estar al frente de su programa televisivo, pasó, como siempre, por la puerta de la vivienda de su madre. En ese momento, el conductor no tenía idea de que tres delincuentes habían ingresado a ese inmueble para robar y maltratarla tanto a ella como a las dos cuidadoras que trabajan allí todos los días.

Cuando llegó a su casa, una sobrina se comunicó con él para contarle que una de las asistentes de Elba Palermo, la mamá de Lapegüe, había avisado que acababan de robarles. “Cuando fui, la puerta de reja estaba abierta y la de madera también”, contó el periodista en diálogo con radio Mitre. Cuando el conductor intentó abrir otra puerta, la del comedor estaba cerrada con llaves. Solo podía escuchar gritos desde dentro.

“Empecé a golpear y al final eran las chicas, las cuidadoras, las que habían cerrado la puerta con llave porque ya los delincuentes se habían ido. Tres ladrones los sometieron durante una hora más o menos. Las maltrataron”, relató.

Video de Lapegue

Lapegüe dijo no estar seguro de si golpearon o no a su mamá porque ella no puede hablar debido a que padece Alzheimer: “Las cuidadoras dicen que no, pero no sé si la vieron porque cuando llegué [a la casa], Gladys y Laura estaban sentadas en la escalera y tenían como una especie de bufanda que les tapaba el cuello, la cara y la cabeza”.

Luego siguió: “Era tanto el shock que tenían [las víctimas] que no se habían dado cuenta de que, con el calor que hacía, con treinta y pico grados de temperatura, las habían como ahorcado con esas mantas en el cuello, las metieron en el baño, les taparon los ojos y pedían plata”, prosiguió en su relato el periodista.

Lapegüe contó que los delincuentes también apuraban a su madre: “¿Dónde está la plata, dónde está la plata, vieja?“. El conductor dijo estuvieron una hora en el inmueble y que rompieron todo. Calculó que en el robo se llevaron unos cincuenta mil pesos que había en la caja chica para las compras cotidianas. “Le robaron de la mano de mi mamá la alianza que era el único recuerdo de mi papá. Esas cosas son tremendas”, reflexionó.

El conductor recordó que no es la primera vez que la familia sufre un robo. “Ya fueron cinco veces en esa propiedad. A mi papá le partieron la cabeza con un bate de béisbol porque defendió la casa”, cerró.