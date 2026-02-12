Tres delincuentes asaltaron la casa de la madre del periodista Sergio Lapegüe, en el partido de Lomas de Zamora. Los asaltantes ingresaron a la propiedad cerca de las 15.45 del miércoles 11 de febrero y permanecieron allí durante 50 minutos. El grupo criminal se llevó dinero en efectivo tras provocar destrozos en el lugar.

¿Cómo fue el robo que sufrió la mamá de Sergio Lapegüe?

El hecho delictivo comenzó cuando tres hombres irrumpieron en la vivienda de la mujer de 90 años, quién padece la enfermedad de Alzheimer y se encontraba bajo el cuidado de dos empleadas en ese momento. Los atacantes utilizaron la fuerza para imponerse de manera inmediata e inmovilizaron a Elba Palermo y la trasladaron hacia el sector del baño, donde la encerraron para facilitar el registro de las habitaciones. El asalto duró casi una hora. Los delincuentes revolvieron cada rincón de la propiedad en busca de objetos de valor y ahorros.

Delincuentes ingresaron al domicilio de la madre de Sergio Lapegüe

Los agresores también ejercieron violencia física contra el personal que asiste a la madre del conductor, quién sufrió un ataque directo: la ahorcaron y le provocaron diversas heridas durante el forcejeo.

Los delincuentes se llevaron una suma total de 50.000 pesos en efectivo de la vivienda y elementos tecnológicos críticos para la investigación. También retiraron las cámaras de seguridad internas instaladas en los diferentes ambientes y tomaron la consola que almacenaba las imágenes digitales del robo.

Video de Lapegue

Tras el robo, el periodista recorrió la casa y registró los daños materiales en los muebles. En la grabación se observó un piano fuera de su lugar habitual y cuadros tirados en el suelo. Lapegüe expresó su dolor ante las imágenes: “Rompieron todo” y manifestó: “Qué hijos de pu... Mirá cómo tiraron todo... No se puede así. Vaciaron todo. Qué injusto todo esto”.

Las declaraciones de Sergio Lapegüe tras el robo

El periodista brindó una entrevista al canal América TV para explicar el estado actual de su madre. La mujer no tiene plena conciencia de la gravedad de la situación debido a su patología cognitiva. Lapegüe señaló que los asaltantes la zamarrearon para exigirle información sobre el dinero: “Por suerte mi mamá no entiende nada. Le preguntaban a ella medio zamarreando dónde estaba la plata. No tienen ningún respeto”.

Habló Sergio Lapegue tras el asalto al domicilio de su madre

Este ataque se suma a una lista de episodios violentos que padeció el entorno del periodista en el pasado. Lapegüe recordó un incidente grave contra su padre: “A mi papá una vez le partieron la cabeza con un bate de béisbol”. Asimismo, recordó otro robo que sufrió su madre: “En 2009, el 24 de diciembre, entraron tres delincuentes jóvenes, de 15 o 16 años. La torturaron a mi mamá con una plancha y le decían que si no les daba la plata la mataban porque tenían 15 años e iban en libertad”.

El conductor reflexionó sobre la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. El periodista sostuvo: “Estamos con miedo nosotros y los delincuentes sin miedo. Es así. Los que tenemos miedo somos las personas que no robamos. Ellos hasta muestran por redes sociales lo que acaban de robar”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.