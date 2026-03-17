Sergio Lapegüe rompió en llanto en medio de una nota por el asesinato de Kim Gómez: “Yo no podría”

Esta mañana, en su programa de América, Sergio Lapegüe se quebró durante una nota por la condena al autor del asesinato de Kim Gómez. En medio de una charla con Marcos Gómez, el padre de la niña que en febrero de 2024 fue arrastrada 15 cuadras tras el robo de un auto en La Plata, el periodista rompió en llanto cuando el invitado habló del trabajo que hace y la fundación que decidió crear luego de su dolorosa pérdida.

“Tengo la intención de involucrarme”, confió Gómez en un momento del ida y vuelta con los integrantes del programa luego de contar que, menos con el Presidente de la Nación, se reunió con diferentes políticos y funcionarios. “Hoy el costo para mi familia y para mí es muy grande, y lo que yo busco es que cambien las cosas. Hay un montón de cosas para hacer”, sumó, y explicó que su intención desde aquel momento fue siempre trabajar en la prevención.

Gómez contó que se involucró en la situación, que suele acercar propuestas a las autoridades de La Plata y que le pidió particularmente al intendente armar un espacio para los chicos con problemas de consumo. También llamó a los diputados y senadores que traten la Ley de Salud Mental. Además, luego de la sentencia, encabezó junto a su familia una colecta solidaria de útiles en el club Real Infantil. La iniciativa y las ganas de ayudar de Gómez conmovieron a todo el estudio.

“Hoy los chicos tienen acceso a todo. Yo lo tengo a Ciro, que es el hermano de Kim, mi nene del corazón”, explicó, y aseguró que la colecta la hicieron gracias a él. “Hablamos de las oportunidades, de que él quizá tenía sus útiles y otras personas no”, contó. “Ayer terminamos el día con más de 300 pibes en el club entregando lo que juntamos. Se vivió un ámbito de magia y me fui a dormir tranquilo. “Ayer lloré, pero fue un llanto distinto”, sumó muy emocionado y con los ojos vidriosos, y habló de un proyecto para trabajar en los clubes de la ciudad en conjunto con la Fundación Kim Gómez, un espacio que verá la luz muy pronto.

Sergio Lapegüe no pudo contener su emoción America TV / Captura de video

Las imágenes de la entrega de útiles y el relato de Gómez emocionaron a Sergio Lapegüe. “Marcos, ¿te podemos ayudar en algo?”, le preguntó al invitado visiblemente conmocionado. Tras la respuesta —Gómez contó que hay un club de niñas de la capital bonaerense que necesita un baño—, el conductor tomó nota y aseguró que iban a colaborar. “Eso es un comienzo. Estamos hablando con un papá al que mataron a su hija, y tiene esa valentía, esa cosa que yo creo que no podría tener”, alcanzó a decir, y la congoja no lo dejó terminar de hablar. Luciana Rubinska, a su turno, tampoco pudo contener las lágrimas.

“Marcos es una persona que ha perdido a su hija, que se la arrebataron. Un delincuente va a pagar 23 años. Que no salga antes. Que cumpla los 23 años y cuatro meses”, explicó Lapegüe. “Marcos Gómez, por algo alguien te puso en el camino. Creo mucho en estas cosas, en las energías, y me parece que vas a hacer mucho por el país. La seguridad depende de todos nosotros, pero de aquellos que están ahí arriba sobre todo. Y como sociedad estamos haciendo mal las cosas. Él no tendría que estar acá, tendría que estar haciendo piletas y jugando con su hija. Pero está acá por Kim”, cerró, y pidió, conmocionado, que “el Estado esté presente”.

El crimen de Kim

Marcos Gómez, papá de Kim, durante el juicio Ignacio Amiconi

El homicidio ocurrió el martes 25 de febrero del 2024, poco después de las 20. Según consta en el expediente judicial, el hecho comenzó en el cruce de la avenida 72 y la calle 25, en Altos de San Lorenzo, cuando Florencia, la madre de Kim, se detuvo ante la luz roja de un semáforo cuando iba al volante de su Fiat Palio rojo. A la mujer la bajaron del auto a la fuerza después de amenazarla con un arma de fuego. Su hija viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto. La fuga de los delincuentes comenzó en calles de asfalto y terminó en una zona de tierra, donde las veredas terminan en zanjas. La niña fue arrastrada 15 cuadras. El raid de los delincuentes, que se extendió casi dos kilómetros, terminó cuando chocaron contra una columna. Tras huir, fueron detenidos por personal de la policía bonaerense tres horas después.

El 4 de marzo, Tobías Godoy, el joven de 18 años acusado de asesinar a Kim Gómez, fue declarado culpable. Ayer, los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata, lo condenaron a 23 años y 4 meses de prisión.