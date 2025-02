Sergio Lapegüe, del cambio que le trajo “mucha felicidad” a su adicción al trabajo y su gran historia de amor

El conductor y periodista hizo toda su carrera en TN y eltrece, pero el año pasado decidió aceptar el desafío de cambiar de canal y ahora, ya está listo para debutar en América con un magazine

Es un momento de grandes cambios para Sergio Lapegüe, que el miércoles 5 de marzo debuta a las 10 en América con Lape Club Social Informativo, después de 34 años de estar en la pantalla de TN. En una charla con LA NACIÓN, el conductor habló sobre su cambio de rutina, rememoró su gran historia de amor con Silvia o Bochi, su mujer de toda la vida, y también reflexionó sobre su adicción al trabajo, aunque aseguró que bajó la intensidad, luego de padecer Covid y estar muy grave.

Antes de ir a La 100 para hacer su ciclo Atardecer de un día agitado, Lapegüe se permite recorrer los pasillos de su nueva casa, tomar un café y contar lo que ya no quiere: “Volver al pasado porque ya pasó. Fui feliz, tengo mis amigos, mi vida, mi historia, pero mi historia viene conmigo. Y decidí hacer un cambio que me ha generado mucha felicidad . Primero tuve dudas, muchas dudas. Me pregunté: ‘¿Y qué pasa si?´ Y después sentí la tranquilidad de haber dado el paso correcto en el momento exacto. Tengo una edad justa para hacer lo que tengo ganas y vengo soñando desde hace muchos años. El pasado ya está, el futuro es hoy. Y estoy cumpliendo mi sueño”.

"Tengo una edad justa para hacer lo que tengo ganas y vengo soñando desde hace muchos años. El pasado ya está, el futuro es hoy. Y estoy cumpliendo mi sueño”, asegura Lapegüe sobre su nuevo desafío laboral Soledad Aznarez

-Estrenás un formato diferente al que estabas haciendo en la primera mañana de TN...

-Hasta cierto punto, porque yo me divertía en Tempraneros, pero este nuevo programa es Lape Club Social Informativo. La noticia va a estar porque es mi esencia y porque la gran mayoría del equipo son periodistas, salvo el Bicho Gómez que es actor y va a hacer humor, y Mica que hará redes y sorpresas. Y es mi hija [risas].

-Todo un lujo trabajar con tu hija.

-Sí. Ya habíamos trabajado juntos en El galpón, en eltrece, donde ella hacía personajes, pero ahora va a ser Mica. Estoy feliz de compartir con ella porque se mudó, vive en otro lado y nos vemos poco. Y con el programa ahora nos vemos todos los días. Ya con eso soy feliz. Solo vengo para verla.

Sergio Lapegüe junto a su equipo debutará el próximo 5 de marzo

-Pasás de un canal de noticias a uno de aire, ¿cómo tomás este nuevo desafío?

-Me genera mucha adrenalina y pasión encontrarme con gente nueva , con un público que puede ser el mismo o no, y voy a descubrirlo. En TN estuve en varios horarios y cada hora era diferente y yo me imaginaba públicos diferentes. Tenemos una fuerte competencia, pero vamos a andar bien. Vamos a informar y a alegrar a los televidentes. Mi sueño es sacar América a la calle, que la gente sea protagonista y que podamos unir al país a través de la sonrisa. Vamos a ir construyéndolo de a poco. Y se va a ver por YouTube también. En policiales está Mauro Zeta, en deportes Leo Paradiso, en espectáculos Marina Calabró, Robertino Sánchez Flecha va a hacer la parte política igual que Pablo Rossi. Y el Bicho va a tener la libertad de los grandes cómicos, de andar de un lado para el otro haciendo de las suyas; absolutamente improvisado. Y Mica va a hacer redes y personajes. Y en algún momento vamos a empezar a hacer socios del club y eso tendrá sus privilegios [risas]. Y como todo club, vamos a tener un buffet. Nos vamos a divertir y les vamos a decir que hoy es el momento y mañana será otra historia.

-¿También cambian tus rutinas?

-Todas. No sé qué voy a hacer todavía. Quiero saber cómo organizarme. Hoy me desperté y dije: “¿qué hago? ¿desayuno o no desayuno?”. Soy virginiano, muy estructurado, muy rutinario y necesito organizarme ya porque no voy a saber qué hacer. Pero tengo la certeza de que todos los días después de la radio, a las 20, voy a ir a correr o al gimnasio. Y los sábados voy a ir a meditación.

-¿Todos los sábados hacés meditación?

-Hacía de lunes a viernes, pero ahora le dije a la profesora que tengo que ir los sábados. Vivo en Lomas de Zamora y voy a tener que salir bien temprano de casa porque me gusta llegar al canal temprano. Quiero llegar y prender la luz [risas]. Y después ya voy a almorzar a mi casa.

"Decidí hacer un cambio que me ha generado mucha felicidad", reconoce el conductor y periodista sobre su pase de TN a América Soledad Aznarez

-Pero a la tarde tenés La 100. Vas a viajar mucho tiempo...

-Sí, pero después que tuve Covid, en pandemia, empecé a hacer radio desde casa y quedó. Me armaron todo, cámara, luces, veo a mis compañeros por la tele. Me viene bien porque si no tenía muchas horas vacías. Hubiera tenido que alquilarme algo para dormir la siesta o ir al gimnasio a esa hora, pero llegaría tarde a casa y ¿cuándo la veo a mi mujer?

-Hablás siempre de Bochi, ¿cómo es esa historia de amor?

-Nos casamos dos veces: en 1992 y cuando cumplimos 20 años de casados; tenemos dos anillos . Hicimos una renovación de votos en la playa, en Punta Cana, donde fuimos este verano de vacaciones, al mismo hotel porque nos encanta ese lugar. Es como nuestro segundo hogar. Nos conocimos en un boliche en Adrogué cuando ella tenía 19 años y yo 23 , y ya trabajaba en radio con Bernardo Neustadt y ella estaba estudiando para maestra jardinera. Me acuerdo de que estábamos bailando y le conté que era productor de Neustadt y me miró raro. Después le dije que me faltaban cuatro materias para recibirme de contador y me miró más raro. Le dije que era manager de una banda y tenía mi propia banda, y me miró más raro todavía. Además, en esa época era vicepresidente de un partido político de juventud que ya no existe. Ella no podía creer que hiciera tantas cosas. Me conoce así de siempre. Toda la vida hice mil cosas a la vez.

-¿Hay alguna receta para no caer en la rutina matrimonial?

-Es que los dos somos de Virgo, muy rutinarios. Si salimos de la rutina nos sentimos mal, especialmente ella. A veces le digo que salgamos, que vayamos a comer afuera y ella prefiere quedarse en casa. Soy lo que soy gracias a ella, que es la gerenta de la familia, la que está en casa, la que sabe todo , la que me permitió salir a las 4.30 de la mañana de casa y volver a las 21.30 todos los días. La que se bancó horarios extremos porque terminaba el Prende y apaga a las 2 de la mañana y a las 5 de esa misma mañana estaba en la radio; dormía en un hotel. Y cuando llegaba a casa dormía unas horas más y me iba a hacer el móvil para TN y así. Era una locura y ella me bancó. Y ahora, además, ya los chicos volaron...

-El nido está vacío entonces, ¿cómo lo llevás?

-Eso me afectó un poco y cuando se lo dije a mi mujer, me respondió: “Por lo menos tenemos nido”. Que es nuestra casa, nuestro hogar... Me emociono porque Bochi tiene los pies sobre la tierra más que nadie . Y ahora tengo aprender a vivir de otra manera. A veces me dice que no me aguanta más, medio en chiste, porque me gusta estar en mi casa; le tomé el gustito. Estuve 35 años trabajando afuera y estos tres meses me encantaron. No me quiero mover de mi casa.

Sobre su mujer, Lapegüe asegura: "Soy lo que soy gracias a ella, que es la gerenta de la familia, la que está en casa, la que sabe todo" Instagram bochiok

-¿Qué hiciste en estos tres meses?

-La pasé bárbaro. La Bochi tiene sus tiempos y yo los respeto; y yo también tengo los míos, y ella me los respeta. Cuando ella está en casa, yo me voy al gimnasio y voy a visitar a mi mamá que está enfermita; después vuelvo y ella está medio dormida y no la molesto. Cuando se levanta, yo me voy a la radio. Y a las 8 de la noche tomamos un vinito y charlamos. Soy feliz al lado de ella . Es una mina impresionante que ha tenido un pasado dramático, una vida muy fuerte, con problemas familiares de salud. La conocí en ese momento de mucho dolor y pensé que tenía que sacarla de ahí, y darle más tranquilidad.

-¿Sos un adicto al trabajo?

-Traté mucho en terapia mi adicción al trabajo . En especial cuando esa necesidad imperiosa de trabajar como si fuera lo único en la vida me empezó a pasar factura. Ahí Juan Miceli, amigo mío, se asustó cuando antes de empezar el TN de noche vio que me salía sangre de la oreja y me recomendó un psicólogo porque me veía muy pasado de locura. Fui mejorando con el paso del tiempo y las sesiones. Hasta que llegó el turno del Covid y ahí me di cuenta de que había sido todo demasiado. Y empecé a parar un poco... Solo un poco [risas].

-¿Y ahora?

-Ahora, en esta etapa, en la que no hice televisión por tres meses y por primera vez en muchos años solo estuve en la radio, pasé por muchas emociones. Tristeza. Angustia. Alegría. Me sentía flotar. Caminaba sin mochila. Me aburría. Me preocupaba aburrirme. Volví al psicólogo. Volvía locos a los productores de Corner, con ideas para el nuevo programa. Traté de disfrutar dos semanas de playa sin hacer nada y lo logré, pero cada tarde hablaba desde el mar con la producción. Y faltaba mucho para el programa. No podía con mi genio.

-Entonces el Covid qué fue para vos...

- El Covid fue un punto de inflexión en mi vida que me permitió pensar bien mis próximos pasos. Bajé un cambio , dejé el noticiero del mediodía, achiqué una hora Tempraneros; y eso también provocó que haya hecho un vuelco rotundo en mi vida y cambie de estructura, de canal y de gente. Me di cuenta de que para ir rápido no hace falta correr, pero no hay que dejar de caminar nunca. Vamos a ver qué pasa este año. Por lo pronto, estoy muy agradecido que me llamaron y me convencieron; y también con todos los que me permiten llevar adelante esto.

-Hay otro proyecto para hacer en América, ¿no? ¿de qué se trata?

-Hay otro proyecto que aún está en estudio. Primero, estoy poniendo toda mi energía en el Lape Club Social... Cuando esté asentado, voy por el otro proyecto.

-Decís que te gusta alegrar a la gente, ¿cómo se logra frente a la dura realidad del país?

-La dura realidad de los argentinos necesita de buena energía, de llenarte el corazón de buenos pensamientos, decirte que vos podés, que la vida es hoy, que es importante abrazarte con tus seres queridos, que nunca dejes de soñar y que no bajemos los brazos. Si yo te despierto y te machaco la cabeza con la dura realidad de todos los días y solo eso, no te ayudo. Desde chico pensaba que si tenía la oportunidad de estar frente a un micrófono, era para dar buenos mensajes. Quiero dejar algo positivo en la sociedad y que mi paso por la vida no sea en vano. Y creo que lo voy logrando.

