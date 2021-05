Seth Rogen afirma que no volverá a trabajar con James Franco, a quien acusaron de acoso

Luego de las acusaciones contra James Franco por acoso sexual, Seth Rogen afirmó que no tiene intención de volver a trabajar con quien ha sido su compañero en sus proyectos más aclamados.

En una entrevista con The Sunday Times, el actor sostuvo: “La verdad es que no he vuelto a trabajar con él y no planeo hacerlo ahora mismo”. Cuando se le preguntó si creía en las acusaciones contra su coprotagonista de Superfumados, Rogen respondió: “Lo que puedo decir es que desprecio el abuso y el acoso, y nunca cubriría u ocultaría las acciones de alguien que lo hace o expondría a alguien a una situación a sabiendas de que está con alguien así”.

En enero de 2018, cinco mujeres acusaron públicamente a Franco de conducta sexual inapropiada, lo que el actor negó a través de sus abogados. Dos de ellas, Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal presentaron en 2019 una demanda en su contra alegando que el intérprete intentó usar su ahora desaparecida escuela de actuación Studio 4 para desarrollar “un extendido comportamiento inapropiado y sexualmente cargado hacia las estudiantes, sexualizando su poder de profesor e incentivándolas con oportunidades de papeles en sus proyectos, creando paulatinamente un ambiente de acoso y explotación sexual tanto dentro como fuera de las clases”.

El mes pasado, la actriz Charlyne Yi reveló en su cuenta de Instagram que había intentado renunciar a The Disaster Artist, el film dirigido por Franco, después de enterarse de las acusaciones en su contra, y dijo que la producción intentó sobornarla ofreciéndole un papel “más importante”. Además acusó a Rogen de ser uno de los “facilitadores” que había encubierto de cierto modo al actor. “Seth Rogen fue uno de los productores de esa película, así que definitivamente supo sobre el soborno y sobre por qué renuncié”, mencionó.

En la entrevista, Rogen lamentó, por su parte, una “broma” que hizo años atrás en relación con proponerle matrimonio a una joven de 17 años así como una declaración que hizo tiempo después afirmando que seguiría trabajando con Franco. “Fue una broma terrible, sinceramente. Y también miro hacia atrás a esa entrevista de 2018 donde comento que seguiría trabajando con James y la verdad es que no volvería a hacerlo”, apuntó.

Sin embargo, en cuanto a si todavía mantiene una amistad personal con su coprotagonista de Este es el fin, Rogen expresó: “No sé si puedo definir eso ahora mismo en esta entrevista. Puedo decir que han cambiado muchas cosas en nuestra relación y en nuestra dinámica”. Cuando se le preguntó si ese cambio fue “doloroso”, él respondió: “Sí, pero no tan doloroso y difícil como lo es para muchas otras personas involucradas”.

