Shakira, envuelta en rumores tras abandonar un hotel junto a un actor mexicano

Mientras su música resuena estos días en cada rincón del planeta gracias a “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, Shakira parece decidida a disfrutar de su tiempo libre. Este martes, la estrella colombiana fue fotografiada saliendo de un hotel junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo, y los rumores de romance no tardaron en encenderse.

Shakira, durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México GettyImages

En las imágenes que revelaron el encuentro y que difundió el medio DeuxMoi se puede ver a la artista mientras abandonaba el exclusivo Hotel Sunset Tower Hotel, en Los Ángeles, junto a García-Rulfo. Aunque podría parecer una casualidad o una simple coincidencia, ambos subieron luego al mismo auto, el actor del lado del conductor y la cantante como acompañante.

A lo largo de la secuencia de fotos se puede ver la cercanía entre Shakira y García-Rulfo: la pareja de artistas intercambió risas, gestos cómplices, miradas atentas y mucha química. Para la ocasión, ella eligió un look clásico: una musculosa negra, un jean, botas con plataforma y una campera de cuero. Además, llevaba el pelo suelto y una enorme sonrisa en la cara. El actor, por su parte, optó por un pantalón negro, una remera de algodón, una campera a tono y zapatillas.

Si bien hasta ahora ninguno de los dos hizo referencia al encuentro, las postales de inmediato se viralizaron y generaron un sinfín de repercusiones en las redes sociales, donde ya se especula con un romance entre ellos.

La aparición pública de Shakira junto al mexicano llamó especialmente la atención porque, hace apenas unos días, había asegurado que no estaba pensando en volver a enamorarse. En una entrevista que le concedió a la revista People, la artista explicó que sus prioridades actuales son sus hijos y su carrera profesional, dejando en claro que una nueva relación sentimental no figura entre sus planes inmediatos.

Quién es el nuevo acompañante de Shakira

Manuel García-Rulfo

Manuel García-Rulfo nació en Guadalajara en febrero de 1981. Luego de construir una sólida carrera en su país, debutó en Hollywood de la mano del director Antoine Fuqua en Los siete magníficos (2016). El reconocimiento mundial llegó varios años después, en 2022, gracias a su papel protagónico en la serie de Netflix El abogado de Lincoln. También participó en producciones como Pedro Páramo, Escuadrón 6, la última entrega de Jurassic World y Un vecino gruñón, junto a Tom Hanks.

Manuel García-Rulfo y Krista Warner en El abogado de Lincoln LARA SOLANKI/NETFLIX - LL_110_072221_LS_0297

En cuanto a su vida privada, García-Rulfo siempre se mostró muy reservado. Sin embargo, durante los últimos años fue vinculado sentimentalmente con Audrey McGraw, hija de los cantantes country Tim McGraw y Faith Hill. Según reportes de la prensa estadounidense, la relación habría llegado a su fin a comienzos de este año, luego de que ambos dejaran de seguirse en las redes sociales.

La confesión de Shakira

El pasado 11 de junio, mientras se preparaba para cantar “Dai Dai” en la ceremonia inaugural de México que se realizó en el Estadio Azteca, Shakira reflexionó sobre el impacto que tuvo “Waka Waka”, el tema del Mundial 2010. Fue precisamente en la grabación del videoclip de esta canción que Shakira conoció a Gerard Piqué y donde comenzó su historia de amor, una que duró 12 años y que, si bien no terminó de la mejor manera, le dejó lo más sagrado de su vida.

“Si no hubiera sido por ‘Waka Waka’ no hubiera conocido al padre de mis hijos. Quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que son lo mejor que me ha pasado. Son mis ‘wakabebés’. Vinieron al mundo a través de esa canción, que fue una canción mágica en mi vida“ GettyImages

“Si no hubiera sido por ‘Waka Waka’ no hubiera conocido al padre de mis hijos. Quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que son lo mejor que me ha pasado. Son mis ‘wakabebés’. Vinieron al mundo a través de esa canción, que fue una canción mágica en mi vida“, aseguró la artista oriunda de Barranquilla. “Esa canción me llevó al Mundial, el Mundial tuvo un impacto importante en mi vida y ellos nacieron; es lo mejor que me ha pasado”, repitió en referencia a Milan (13) y Sasha (11).