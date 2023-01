Shakira vs Piqué: del impacto de la polémica en Colombia a la bruja que tildó al jugador de “vampiro energético”

escuchar

El escándalo que desató la BZRP Music Session número 53 en relación al divorcio entre Shakira y Gerard Piqué generó un tendal de efectos colaterales: desde el apoyo de los famosos por uno u otro integrante de la expareja hasta las reacciones de las marcas que la cantante menciona en el tema, nadie quedó al margen. Ahora, en un nuevo capítulo de la novela que mezcla el mundo del fútbol con la industria del entretenimiento, un periodista del país cafetero contó cómo impactó el tema en el país de la cantautora y una bruja a la que Shakira acudió cuando visitó el país por el casamiento de Lionel Messi habló de “cómo vibra el futbolista” .

“ Acá ha sido todo un escándalo. Una novela definitivamente. En nuestro país, en Colombia, esto ha revolucionado todo el mundo del entretenimiento porque en definitiva Shakira, desde hace 30 años, es una de las figuras más importantes de nuestro país ”, arrancó el periodista Yeiner Estrada su charla con Florencia de la V y el resto de los panelistas de Intrusos en el Espectáculo.

Estrada analizó que la sociedad colombiana no se escandalizó solamente porque Shakira es uno de sus máximos exponentes culturales. “La noticia causó impacto no solo por el tema artístico sino también por el tema benéfico. Recordemos que Shakira con su fundación ha ayudado a muchísimas familias, pero sobre todo a muchísimos niños en Colombia y ha hecho escuelas. Ha ayudado de mil maneras. Es una de las figuras más importantes del país y por supuesto lo que pase con Shakira tiene que ver con los 50 millones de colombianos”, argumentó.

El nuevo hit de Shakira y BZRP

Luego de expresar que la cantautora es una de las artistas que va a ser recordada para toda la historia en su país y de etiquetarla como “la reina latina del pop”, Estrada explicó que el escándalo también se tomó de forma graciosa. Luego de contar que, en la zona de Barranquilla, de donde es oriunda la autora de “Monotonía”, son todos muy alegres, el periodista reconoció que la canción en donde Shakira dispara contra Piqué se tomó de forma graciosa y que se crearon una gran cantidad de memes al respecto.

En relación a la toma de partido de la población, Estrada describió que la mayoría de los colombianos se puso del lado de la cantante, sobre todo las mujeres. “Shakira dejó su carrera en Estados Unidos por irse con Piqué a España”, repasó, y señaló que esto a las mujeres las hizo enojar aún más.

Sobre los fanáticos del fútbol en España, Yener reconoció que pese a que Piqué fue un jugador diferente y exitoso, muchos seguidores de la liga española en Colombia reprobaron su accionar. “ La imagen de Piqué en Colombia decayó un poco, y en el mundo femenino decayó totalmente ”, analizó.

Shakira y Piqué mantienen una disputa legal por la custodia de sus hijos, Milan, de 9 años, y Sasha, de 7 @3gerardpique - @3gerardpique

“En lo futbolístico será recordado como un gran jugador con Barcelona, como un campeón mundial”, repasó, y luego si bien explicó que esto sucede porque la sociedad colombiana “es muy conservadora”, aseguró que lo que los colombianos nunca le perdonarían a su ídola sería que regrese con él. “Lo que hizo estuvo mal, y para Shakira y todos los colombianos es muy feo que nuestra artista tenga que pasar por este difícil momento” sentenció el periodista y de inmediato destacó la entereza de la cantante. “ Afortunadamente, desde los ocho años Shakira aprendió a ser bastante resiliente. Es lo que le enseñó el papá ”, recordó.

En relación a una posible batalla legal entre Piqué y Shakira, el periodista español Jorge Calabrés -quien durante el año realiza la cobertura para medios periodísticos de todo lo que sucede en el mundo del Real Madrid- reveló también en diálogo con Intrusos que Piqué no tiene ninguna intención de llevar a su ex a la Justicia por la canción que lanzó junto a Bizarrap, como se rumoreó los últimos días. También confirmó que, si bien es tierra de su ex, Shakira es muy querida en España, en especial por las mujeres.

La bruja argentina de Shakira

Luego de la nota con el periodista colombiano, en Intrusos mostraron imágenes de uno de los balcones de la casa de Shakira, el que da directo a la casa de su exsuegra. En una de las esquinas de la construcción se puede ver una bruja con pelo blanco, sombrero y capa negra. La mirada del muñeco de tamaño real apunta hacia la casa de la mamá de Piqué. Para saber más del tema, desde la producción del envío de espectáculos enviaron a Gonzalo Vázquez a entrevistar a Noelia Pace, “la bruja argentina de Shakira”, según la presentaron.

La bruja que Shakira habría puesto en su mansión como parte de otra indirecta Twitter

“La bruja puede llegar a tener un significado, que es repeler cierta energía. Convengamos que ahí hay unos cruces importantes entre los padres del señor y ella”, explicó con seguridad Pace. “Es como a modo de protección”, agregó para llevar tranquilidad a los curiosos. “No significa que Shakira esté metida en energías negativas”, remarcó el cronista. “Shakira siempre está cuidando su energía”, aclaró entonces Pace.

Cuando Vázquez le preguntó cómo sabe tanto de Shakira, la “bruja argentina” confesó que conoció a la cantante en una de sus visitas al país. “En la oportunidad del casamiento del señor Messi hemos tenido consultas internas referidas a estos temas del entorno muy cercano de Shakira a pedido de ella”. Sobre lo que vio aquel entonces, reveló: “ No estaba en buen momento la pareja, no quería estar en esa reunión, no se sintió energéticamente a gusto ”, repasó.

Las mujeres de Carles Puyol, Cèsc Fábregas y Xavi Hernández compartieron mesa con Shakira en el casamiento de Messi.

“¿Ella sabía entonces en el casamiento de Messi que eran polos opuestos?”, indagó Vázquez sobre cómo se sentía Shakira cuando aún era pareja de Piqué. “Sabía que eran polos opuestos”, confirmó Pace, y fue un poco más allá: “Sabía que había internas con respecto al entorno que la rodeaba en ese lugar y de hecho con alguien de ese lugar. La energía que vibra entre ellos dos es totalmente distinta”. “¿Él es una persona que vibra de manera luminosa?”, intentó descifrar el cronista, y la respuesta de Pace fue lapidaria. “No, todo lo contrario. Es un ser que atrapa energías. Más un vampiro energético”, aseguró. “Y ella siempre intenta estar equilibrada” .

LA NACION