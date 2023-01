La extraña teoría sobre el mensaje oculto vinculado a Shakira en la patente del Twingo que manejó Gerard Piqué

escuchar

“Una loba como yo, no está pa’ novatos. Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú”, esas son solo algunas de las frases más picantes de la “BZRP Music Session número 53″, el nuevo tema de Bizarrap donde Shakira apunta sin reparos contra Gerard Piqué. Desde hace días, la canción no para de sonar y conjuntamente se instalaron las polémicas, los entredichos y las especulaciones. En las últimas horas, se sumó una nueva teoría que tendría como protagonista al exfutbolista.

Las cosas entre la cantante colombiana y el exfutbolista del FC Barcelona, se conocieron en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica. Ella hizo la canción emblema del evento “Waka Waka” y él se consagró campeón del mundo con la selección española. Estuvieron juntos más de una década y tuvieron dos hijos. Pero, para sorpresa de todos, las cosas se terminaron en medio de rumores de infidelidad y de terceros en discordia que más tarde fueron comprobados.

Shakira y Bizarrap VZ Comunicación

Unos cuántos meses después de que se hiciera pública la ruptura de la pareja y tras el lanzamiento de “Monotonía”, que según se especuló su letra también hablaba de la relación que tuvo con el padre de sus hijos, la barranquillera redobló la apuesta, fue a por todo y transformó su separación en un explosivo tema. No obstante, en esta oportunidad no dio lugar a dudas de quien - o quienes- eran los destinatarios.

Entre los versos, hubo dos que encendieron la polémica por fuera de la relación, ya que involucraron a marcas conocidas internacionalmente: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”. A modo de responderle a su ex, el español, lejos de llamarse al silencio, se subió al fenómeno y le dedicó una irónica respuesta.

La llegada de Piqué a bordo de un Twingo

En los últimos días, se viralizó una filmación que se grabó el domingo, donde se pudo ver llegar a Piqué a la Kings League, el torneo de fútbol siete que el mismo creó y preside, conduciendo un automóvil Renault Twingo blanco. Se trata del modelo con el que Shakira comparó a Clara Chía Martí, la actual pareja del exfutbolista, de 22 años. Sin embargo, y como si el gesto no hubiera sido suficiente, los fanáticos que siguen el minuto a minuto del escándalo repararon en un detalle que no pasó inadvertido.

¿Qué se sumó a la polémica? Nada más y nada menos que la patente del Twingo que manejó Piqué. Los recientes acontecimientos dejaron en claro que ni la intérprete de “Te Felicito” ni el exfutbolista se contienen a la hora de referirse a su relación, con una cuota de ironía. En ese contexto, en las redes sociales circularon especulaciones en torno a la chapa patente que tenía el auto. ¿El motivo? Se pudo leer “2511MDJ”, que no sería un número común, sino que podría esconder una historia detrás.

En las redes repararon en la matrícula del auto que condujo Piqué (Video: TikTok @efectodelorden)

La cuestión es que, según repararon los usuarios de las redes, a partir de un video que se viralizó en TikTok, el 25 de noviembre, el onceavo mes del año, habría sido el día en el que Shakira cerró la puerta de la residencia familiar que compartían en Barcelona y se marchó con sus dos hijos Sacha y Milan. Asimismo, comentaron que las tres letras restantes de la patente corresponderían a una polémica frase que se complementaría con la fecha en cuestión “Me dejó”.

La patente del Twingo que condujo Piqué era "2511MDJ" (Foto: Captura de video)

Si bien, aún hay muchos detalles que se desconocen en relación a la polémica ruptura de la pareja tras más de una década de amor, este detalle hizo que el excampeón del mundo quedara en el ojo de la tormenta. Aunque bien existe la posibilidad de que el número de la patente fuera una mera casualidad, lo que sucedió en los últimos días, sumado a los cometarios que hizo durante el último stream en el que participó, dieron poco lugar para las coincidencias y mucho para especular que podría tratarse de una acción voluntaria e intencionada.

LA NACION