La tajante decisión que tomó Shakira para distanciarse más de la mamá de Gerard Piqué: “Se pudo ver una hormigonera”

escuchar

La nueva canción lanzada por Shakira y el productor argentino Bizarrap sigue dando de qué hablar en la opinión pública. Se trata del tema en el que, por primera vez, la artista colombiana se refirió a su separación de Gerard Piqué, que tuvo lugar en junio del 2022 y que la llevó a mantener silencio hasta el momento, en medio de rumores de infidelidades. Pero dejó esa posición para finalmente hablar a través de rimas de su expareja, la nueva novia de él, y hasta apuntó contra su exsuegra, Montserrat Bernabéu. Pero no fue suficiente, ya que ahora habría tomado una crucial decisión para distanciarse más de la familia del padre de sus hijos.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, reza el tema de Shakira, en la parte en la que menciona indirectamente a Montserrat. Además, lanza numerosos dardos hacia Gerard Piqué y Clara Chía Martí. Ahora, según se informó en el programa de televisión español El programa de Ana Rosa (Telecinco), la cantante solicitó la construcción de un muro gigante para tener privacidad entre su mansión y de la de su exsuegra, las cuales están separadas solo por un jardín.

El nuevo hit de Shakira y BZRP

Es sabido que la cantante oriunda de Barranquilla se encuentra en España mientras está al tanto de la salud de su padre, quien permanece hospitalizado en la ciudad de Madrid y, posteriormente, se mudaría a Miami con sus dos hijos. Entre tanto, Shakira estaría aprovechando su estancia en territorio español para seguir buscando la forma de hacerle saber su molestia a la familia de su exmarido.

Uno de los casos que generó más relevancia poco después del estreno de la canción de Shakira y Bizarrap fue cuando se viralizaron en las redes sociales varias fotos y videos de una muñeca de bruja colocada en un balcón de la casa de la artista colombiana justo al frente de la mansión de la madre de Piqué. Es que desde hace un tiempo, comparten predio en el que se encuentran las casas de cada integrante de la familia, es por ello que la artista indicó en su tema que su suegra es vecina.

La bruja que Shakira habría puesto en su mansión como parte de otra indirecta Twitter

Tal parece que esto habría aludido a Bernabéu, al punto de que habría pedido que se retire la muñeca, lo cual sería posible debido a que ambas mansiones comparten los mismos empleados. En torno a la afirmación de que la artista busca construir un muro gigante que separe su casa de la de Monserrat, en el programa de Ana Rosa Quiroga se informó: “Se pudo ver ya una hormigonera entrando en la propiedad”.

Se estima que esta construcción estaría pensada para asegurar la privacidad de ambos hogares, con el fin de que cada quien pueda vivir su vida sin preocuparse de la otra persona. Por lo menos, mientras Shakira siga en territorio español, ya que tendría planes de mudarse a Miami apenas su padre sea dado de alta. De esta forma, la intérprete está intentando tomar distancia con todo lo relacionado a su expareja.

El Tiempo (Colombia)