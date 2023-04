Shakira y su emotiva despedida de Barcelona, antes de radicarse con sus hijos en Miami

escuchar

Diez meses atrás Shakira anunció la ruptura de su matrimonio con Gerard Piqué y los días que se sucedieron estuvieron repletos de dolor, exposición y más de un éxito musical. Finalmente, la artista colombiana decidió abrir un nuevo capítulo en su vida y dejar Barcelona para mudarse junto a sus hijos a Miami , ciudad en la que vivió antes de su relación con el catalán.

Conmovida por todo lo vivido en la ciudad y preparada para tomar las riendas de su rutina con aire renovado, se despidió de España con un sentido mensaje que publicó en Twitter: “Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, escribió.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”. Además, la cantante le dedicó especiales palabras a sus seguidores españoles: “Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, cerró en su mensaje.

La artista no solo partirá con sus hijos, sino que también se mudará con sus padres: William Mebarak y Nidia Ripoll. En un primer momento, Shakira llegará a Miami Beach para terminar los preparativos necesarios para la llegada de sus padres. Esto, en gran parte, para poder asegurarse que tengan todas las comodidades posibles y más al saber los percances de salud que ambos han tenido en los últimos meses. Cabe recordar que el pasado 17 de marzo, Ripoll tuvo que ser hospitalizada debido a un trombo que apareció en una de sus piernas. No obstante, días después, pudo ser dada de alta una vez que los médicos determinaron que estaba fuera de peligro. Por otro lado, su padre, de 91 años, también ha tenido diferentes problemas de salud debido a su avanzada edad.

Shakira y sus hijos emprenden una nueva vida en Miami; Piqué los podrá visitar cada vez que quiera Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group EXCLUSIVE

Según trascendió, la semana pasada los médicos de la clínica Teknon en la que está ingresado William Mebarak, le comunicaron a Shakira que no podían operar a su padre, tal y como era el deseo de la cantante. Tras esa información, Shakira tomó la decisión de no retrasar más su salida de Barcelona. La cantante espera que su padre pueda ser intervenido en Estados Unidos y recuperar cierta normalidad en su vida.

Cuando Shakira y Gérard Piqué anunciaron a través de un comunicado conjunto que se habían separado dejaron claro que los menores son su “máxima prioridad”. La expareja firmó un convenio el pasado noviembre, que habilitaba a la cantante a trasladarse con sus hijos a Estados Unidos una vez que finalizaran las vacaciones navideñas, algo que se pospuso debido al empeoramiento de la salud del padre de Shakira y Milan (10) y Sasha (8) continuaron con su rutina en Barcelona.

Después de tanto tiempo en España, con escándalos legales y financieros incluídos la intérprete de "Monotonía" finalmente se despede de las calles de Barcelona.

