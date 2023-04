La felicidad de Kaley Cuoco por el nacimiento de su hija: “La nueva luz de nuestras vidas”

escuchar

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey se convirtieron en padres el pasado 30 de marzo. Los actores decidieron esperar algunos días antes de publicar imágenes de su bebé, una niña, la primera de ambos. Y finalmente los padres presentaron a la pequeña compartiendo un álbum de imágenes, en sus redes sociales, donde fanáticos y seguidores de los artistas enviaron cariñosos comentarios felicitando a la pareja y dándole la bienvenida a la recién nacida.

“¡Presentamos a Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nueva luz de nuestras vidas! Estamos encantados y agradecidos por este pequeño milagro”, escribió la actriz de The Big Bang theory en su Instagram, revelando el nombre de su hija.

“Tom Pelphrey, no pensé que podría enamorarme aún más de ti, pero lo hice”, agregó en alusión a su novio. Pelphrey también subió fotos de la niña con dedicatoria especial para su pareja: “Eternamente agradecido por la fuerza y valentía de mi alma gemela y mejor amiga, Kaley Cuoco. Sos increíble”. Si bien Kaley suele mostrarse profundamente enamorada de su pareja, la actriz, que contrajo matrimonio en dos ocasiones antes de conocer a Pelphrey, contó en una entrevista publicada en la revista Glamour que “nunca” volvería a casarse.

Amor a primera vista

Según contó la actriz en una entrevista publicada por Extra, conoció a su actual pareja en abril del 2022, en el estreno de la última temporada de la serie Ozark. “Sin lugar a dudas, fue amor a primera vista”, reveló, sin miedo a resultar cursi. Si bien desde el momento en el que se conocieron se convirtieron en inseparables, esperaron un mes para hacer su primera aparición pública juntos. El evento elegido fue en el Paseo de la Fama de Hollywood cuando Greg Berlanti, amigo de ambos, showrunner de las series Arrow y The Flash y guionista y productor de la resistida película de Linterna Verde, fue homenajeado.

Inmediatamente, la actriz confirmó en las redes la relación. “La vida últimamente. El sol rompe las nubes, rayos de oro que se deslizan en mis ojos y corazón, rayos de amarillo para romper el gris”, escribió Cuoco en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de instantáneas de Polaroid, donde se ve a la pareja acurrucándose y besándose durante una escapada a la montaña.

Pelphrey tampoco se quedó atrás. “Pero nada puede salvarte. Ni tus amigos, ni el mejor musical de Fred Astaire que hayas visto, la gracia de él, ni la belleza de tu madre, ni una línea de una carta que encuentres en el fondo de un cajón, ni una revista ni el día siguiente. Nada puede salvarte. Y te parás a la luz de la luna y una dulzura se desprende de la copa de los árboles, y la cerca alrededor del patio te sella de la oscuridad y no puedes respirar”, comenzó con tono poético.

Tom Pelphrey y Kaley Cuoco en la dulce espera de Matilda, en los Globo de Oro, en enero de este año Jordan Strauss - Invision

“Todo es tan familiar y posible. Es demasiado simple que haya tanto bien en el mundo y no sepas cómo tenerlo. Y te hace preguntarte cuándo perdiste tu lugar. Entonces atrapás una brisa, tan cálida y madura, que te hace esperar que venga alguien que tampoco pueda salvarte, pero que piense que vale la pena salvarte”, remató el actor.

“El año pasado fue un año difícil”, confesó Cuoco a Extra. “Conocí a Tom este año, y me tomó mucho tiempo mirar dentro de mí y darme cuenta de que necesitaba resolver cosas. Hice mucha terapia y autorreflexión. Conocí a Tom en el momento adecuado”, indicó.

La estrella de Flight Attendant estuvo casada durante tres años con el jinete Karl Cook, con quien comenzó a salir en 2016, se comprometió en 2017 y terminó sellando su unión el 30 de junio de 2018 en un establo de caballos cerca de San Diego, California. Sin embargo, la relación no prosperó y la pareja se divorció en septiembre de 2021. “A pesar de un profundo amor y respeto mutuo, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos actuales nos han llevado en direcciones opuestas”, comienza el comunicado conjunto que la expareja publicó en la revista People.

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey, enamorados instagram.com/kaleycuoco

Antes de ser la esposa de Cook, Cuoco pasó por el altar con el tenista Ryan Sweeting, de quien se separó al cabo de un año y medio. Evidentemente, los tres meses de noviazgo previos no alcanzaron para que la pareja se conozca en profundidad. “Honestamente, pensé que no me volvería a casar. Mi ex arruinó esa palabra para mí. La persona con la que terminé no era la persona que conocí originalmente. Y eso no fue culpa mía, fue de él”, dijo la rubia después de su primer fracaso matrimonial que tuvo que recurrir a su ingenio para tapar los números que indicaban el día en que se casó con el deportista: “ Tuve que tatuarme la espalda para recordarme: ‘No te tatúes tu fecha de casamiento’” , lanzó en el programa de Ellen DeGeneres.

Por su parte, el actor conocido por dar vida a Ben David en las temporadas 3 y 4 de Ozark mantuvo una relación con la actriz Jaimie Alexander, con quien estuvo en pareja de 2018 a 2020. Luego, se lo relacionó con su compañera de reparto de Banshee, Lili Simmons, y con la intérprete Gina Tognoni.

