Sharon Stone sorprendió a todos este lunes cuando reveló que se había creado un perfil en una app de citas y que le habían bloqueado el perfil tras haber sido denunciada por falsa identidad. La actriz se encargó de aclarar que efectivamente era ella quien estaba detrás de la cuenta, y con mucho humor le reclamó a la aplicación, a través de las redes sociales, que no la excluyeran. Finalmente lo consiguió: su cuenta ya fue reactivada y volvió al ruedo en busca del amor.

"Intenté entrar en la red de citas Bumble y cerraron mi perfil ¡Algunos usuarios informaron que no podría ser yo! Oye @bumble, ¿me estás excluyendo? No me excluyas de la colmena", había escrito Stone desde su cuenta de Twitter, haciendo referencia al logo que distingue a la app de citas. Al poco tiempo, obtuvo la solución: Claire O'Conner, la directora editorial de la aplicación, le respondió que desconocían su situación y que rápidamente le devolverían el acceso a la cuenta.

"@Sharonstone, en @bumble encontramos tu cuenta, te desbloqueamos y nos aseguramos de que esto no vuelva a suceder. ¡Puedes volver! Gracias por apoyarnos y espero que encuentres el amor", le escribió O'Conner en la red social del pajarito. Además, la directora de la app se encargó de desmentir que se tratara de una estrategia de marketing para promocionarse: "Les aseguro que no fue ningún truco de marketing ni de publicidad entre Stone y Bumble. Nunca hubiéramos elegido un 30 de diciembre a la madrugada para algo así. Todo ocurrió en el peor momento".

Al poco tiempo la cuenta oficial de Bumble también le respondió a la reconocida actriz: "Solo hay una reina, y ésa es Sharon Stone. Parece que nuestros usuarios pensaron que era demasiado bueno para ser verdad. Nos aseguramos de que tu cuenta no volverá a ser bloqueada".

De este modo, la sex symbol de los '90 vuelve al ruedo en el mundo virtual y, a sus 61 años, está dispuesta a comenzar un nuevo capítulo en su vida amorosa.