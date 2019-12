Sharon Stone y la razón de una app de citas para dar de baja su usuario

Sharon Stone tiene 61 años, una brillante carrera en Hollywood, tres hijos, está soltera y quiere pasarla bien. Para ese último punto abrió un perfil en una app de citas, pero a pesar de toda su historia de vida, desde esa red social decidieron cerrarle la cuenta. ¿Por qué?

"Intenté entrar en la red de citas Bumble y cerraron mi perfil ¡Algunos usuarios informaron que no podría ser yo! Oye @bumble, ¿me estás excluyendo? No me excluyas de la colmena", escribió la actriz desde su cuenta de Twitter.

Luego posteó una foto del aviso en el que explicaban la razón de la baja: "Su cuenta ha sido bloqueada porque hemos recibido varios informes sobre que su perfil es falso". La respuesta de Bumble no demoró y su directora editorial, Clare O'Connor, le escribió por Twitter a Stone: "Desbloqueamos su cuenta y disculpas por el error".

Los seguidores de Stone no salían de su asombro. A muchos les pareció gracioso y otros aprovecharon para proponerle citas a la actriz de Bajos instintos; Silver; Casino y más films en donde se la ve sexy y bella.

Por 2013 Sharon salía con el modelo argentino Martín Mica cuando él tenía 27 años y ella 55. Más adelante, en 2018, salió con el agente inmobiliario italiano Angelo Boffa, pero la relación no prosperó. "Creo que en el fondo de tu mente pensás en no ser madre soltera, pero finalmente te das cuenta: creo que es mejor. Ya no espero a alguien", había dicho ese año en una entrevista tras la ruptura.

Bumble es una aplicación de citas en la que solo las mujeres pueden iniciar la charla. Fue fundada por Whitney Wolfe, cofundadora de Tinder, con el objetivo de crear un espacio donde las mujeres se sientan seguras. Según Wolfe, la app se funda en el respeto, y con este mismo criterio incluyeron otros servicios además de su plataforma de citas Bumble Honey: están también Bumble BFF, que usan las personas que quieren buscar amigos, y Bumble Bizz, orientada al match y el networking.