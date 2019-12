Show de Shawn Mendes en el Movistar Arena Crédito: Ignacio Sanchez

Shawn Mendes brindó su primer show en Argentina en el Movistar Arena, rodeado de miles de fanáticos, que no dejaron de cantar de principio a fin cada una de las letras en inglés. Este último año el cantante canadiense adquirió mayor popularidad por su hit " Señorita", junto a Camila Cabello. El videoclip a pura sensualidad de los jóvenes artistas despertó los rumores de romance, y al poco tiempo confirmaron su noviazgo, convirtiéndose en una de las parejas más aclamadas de las redes sociales.

Si algunos esperaban que apareciera mágicamente sobre el escenario la novia cubano- estadounidense del intérprete, ese no fue el caso. Mendes hizo su show en solitario durante las dos horas de concierto, sin ningún invitado sorpresa. Tampoco cambió de vestuario: se mantuvo con un pantalón negro, remera a juego, y una camisa bordó de mangas cortas.

Las sorpresas fueron otras: en vez de un escenario solo, hubo dos. El clásico, ubicado frente a la platea, y otro más en el centro, de forma circular donde tuvieron lugar los momentos más románticos, cuando el cantante tocó el piano. Otro detalle inesperado en cuanto a despliegue técnico fue la rosa luminosa gigante que se mantenía suspendida en el aire arriba del escenario del centro. Esto se debe a que en la tapa del último disco, titulado como su nombre, Shawn Mendes, hay muchas rosas en el rostro del cantante pop de 21 años.

La mayor parte del concierto estuvo concentrada en el escenario tradicional, pero la segunda plataforma resultó una gran apuesta, porque de esa forma todos los sectores pudieron tenerlo más cerca, y aquellos que tenían ubicaciones mucho más lejanas se convirtieron en afortunados que lo veían a muy pocos metros.

Todo un rockstar: coros, solo de guitarra y púas de regalo

Sus movimientos con la cabeza, sus gritos al final de cada canción, sus saltos en el aire y el acompañamiento del público haciéndole los coros cada vez que él se lo pedía, lo convertían en todo un rockstar. Hubo varios solos de guitarras -incluso tocó con cuatro guitarras distintas durante el show- y desplegó toda su potencia consiguiendo que lo ovacionen. Cada vez que terminaba una canción, le regalaba al público una a una las púas que había usado.

Mendes se mostró emocionado en todo momento. Al grito de: "¡Muchas gracias Buenos Aires", y repetidos "¡Te amo"!, que intercalaba con "Thank you so much"; el cantante demostró su gran amor por la Argentina. Durante toda la velada, el compositor remarcó cuan agradecido estaba de la presencia de cada uno de sus fanáticos en una noche tan especial que significaba su debut en suelo argentino.

A mitad del concierto el intérprete tomó la palabra -hablando en inglés- y enterneció a sus admiradores: "Esta es mi primera vez en Buenos Aires, y todavía recuerdo cuando canté esta canción en mi cuarto; ustedes ya saben todo lo que significa para mí", dijo mientras presentaba su tema "Life of the party", una de sus primera creaciones, estrenada en 2014. De esta manera, dejó en claro que tiene muy presente cada paso que dio en su carrera musical.

Los inicios de Mendes: un talento descubierto por casualidad

El joven contó en una entrevista con la revista Rolling Stonescómo fueron sus inicios: empezó en el mundo de la música tan sólo como un hobbie. Subía videos donde interpretaba covers en la aplicación Vine -que hoy ya no existe- y así empezó a ganar seguidores poco a poco. Sin ninguna idea de que se convertiría en un ídolo internacional de masas, en su adolescencia comenzó a coquetear con la guitarra y aprendió a tocar sus primeros acordes de manera autodidacta gracias a algunos tutoriales de YouTube.

La suerte estuvo de su lado y de manera totalmente fortuita le llegó su gran oportunidad: a principios de 2014, el productor Andrew Gertler estaba mirando el programa The Voice y escuchó a un participante hacer una versión de la canción "Say Something", de A Great Big World; como tenía en mente proponerle a uno de sus artistas que hiciera una adaptación de esa canción, entró a YouTube para buscar algunos covers y así descubrió la versión de Mendes.

Gertler se sorprendió del talento del artista y de la cantidad de fanáticos que tenía en las redes sociales. A los pocos días ubicó al joven y le propuso un contrato discográfico con el sello A&R de Island Records. Así comenzó su intensa carrera: en 2015 publicó su primer álbum, Hadwritten, en 2016 el segundo, Illuminate, y el año pasado su tercer disco homónimo.

Las banderas del show: Argentina, LGTB y cambio climático

El cantante dejó en claro cuáles son sus valores en distintos momentos. En su canción "Youth", alzó la voz y le dijo a su público [en inglés]: "Cada uno de ustedes puede cambiar el mundo". Porque justamente su tema habla de las alarmantes noticias que se conocen año tras año sobre el cambio climático. Después la fiesta siguió al ritmo de sus hits: "Stitches", "Treat you better", "Mercy", y un cover del clásico de Coldplay, "Fix U", que emocionó a sus fanáticos.

Uno de los instantes más emotivos fue cuando Mendes levantó con mucho orgullo la bandera celeste y blanca y la extendió sobre su piano. A los pocos minutos otra fanática le alcanzó la colorida bandera que representa a la comunidad LGTB, y el cantante no dudó en tomarla y agitarla por los aires con una sonrisa.