Silvina Luna, tras la pelea con Moria Casán, hizo su descargo en las redes

Silvina Luna realizó un post en sus redes sociales que puede ser leído como una respuesta luego del cruce que tuvo en vivo en Incorrectas con Moria Casán y que desencadenó su salida del ciclo de América.

Ese día, el viernes pasado, se debatían los peligros de una dieta sin carne. "Para mí la alimentación es muy importante. Pude cambiar hábitos alimenticios y revertir mi estado de salud", escribió en Instagram la modelo, que es vegetariana.

Recordemos que en el piso entrevistaban a una nutricionista que hablaba sobre la importancia de una dieta variada. Luna comenzó a interrumpir a la profesional para hacerle varias preguntas acerca de su rol frente las decisiones personales de un paciente, a lo que la profesional le contestaba que no era lo mismo no comer carne para un adulto que no comer carne para un niño en crecimiento.

Sus preguntas continuaron y ante las consecutivas intervenciones de la modelo, Moria le dijo: "No podés estar interrumpiendo a una invitada. Dejá hablar, porque si no manejás vos el programa. ¿Querés que me vaya?". Esto hizo que Luna se sintiera incómoda y se retirara del piso cuando la cámara no la tomaba, por lo que la conductora luego tuvo que explicar lo ocurrido con bastante enojo.

Desde Instagram, Luna posteó una especie de declaración de principios y explicó por qué es importante para ella una dieta basada en vegetales: "La alimentación para mí es muy importante. (...) Hoy mis estudios de laboratorio son impecables y soy una persona muy saludable. Ya pude contrarrestar los fármacos que debía tomar con alimentación que desintoxicaba mi cuerpo".

La declaración de Luna sobre la importancia de la alimentación vegetariana Crédito: Instagram

Recordemos que Luna estuvo en estado grave luego de haber sido operada por el cirujano plástico Aníbal Lotocki quien le habría colocado un producto tóxico como prótesis, por lo que ha sido denunciado ante la Justicia. "La mala praxis me arruinó la vida; voy al médico cada semana y tomo remedios cada día", decía el año pasado la actriz.

Por otra parte, en esta especie de descargo vía redes sociales, Luna explicó: "En base a mi experiencia, la alimentación es todo y muchas de las enfermedades que hay hoy en día es por la falta de información que tenemos sobre esto. Quería compartirles esto que a mi me cambió la vida. Siempre hay que llevarlo adelante con un profesional porque tiene que ser personalizado ya que cada persona es única".

La semana pasada, sobre su desvinculación del ciclo de América Luna dijo a LA NACION: "Simplemente siento que cumplí un ciclo en Incorrectas. Fue un año y medio muy bueno. De mucho aprendizaje. Agradecida con todos. Pero cumplí un ciclo y estoy con ganas de nuevos desafíos".