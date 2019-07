Silvio Soldán participó del segmento "Dilema", en Pamela a la tarde, y no pudo evitar referirse a la muerte de quien fue su suegra Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de julio de 2019 • 17:34

El día en que murió Nélida Belgiorno, la madre de Silvia Süller, Silvio Soldán participó del segmento "Dilema", de Pamela a la tarde. " Lamento mucho su muerte. Era muy buena persona", señaló, pero pronto aclaró que no tiene contacto con su expareja como para ofrecerle el pésame.

"Laburé mucho siempre. Demasiado. Me olvidé de vivir, como decía Julio Iglesias", contó el conductor del inolvidable ciclo televisivo Feliz Domingo. Y explicó porqué no transpiraba en ese entonces y siempre se mantuvo impecable en cámara: "No tomaba líquidos. Ni fríos, ni calientes. Me desquitaba a la noche, con un barril de cerveza".

Además, Soldán, de 84 años, contó que se ha vuelto a enamorar. Pese a los intentos de la conductora, Pamela David, por conocer más acerca de la mujer con la que comparte sus días, él se negó y apenas se refirió a ella como "la petisa".

Sin embargo, en el marco del juego de preguntas y respuestas, quedó a la vista que sus malas experiencias amorosas han dejado una huella en él: así, aseguró que eventualmente dejaría a su novia si ella no aceptara firmar un contrato prenupcial.

Por otro lado, cuando le preguntaron si su hijo, Christian, le pidiera hacer un viaje junto a él y su madre, Silvia Süller, él se negaría. "No podría volver a convivir con ella", aseveró el legendario conductor.