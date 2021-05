Sin arrepentimientos, Regé-Jean Page habló de su salida de Bridgerton: “Simon fue lo que tenía que ser”

La vida de Regé-Jean Page cambió por completo luego de convertirse en Simon, protagonista de la serie Bridgerton. El actor británico de origen zimbabuense impactó con su composición del Duque de Hastings, quien termina cediendo y enamorándose de Daphne, la hermana mayor de la familia que da nombre a la serie de Netflix. Sin embargo, de cara a una segunda temporada, el intérprete optó por no repetir el papel y los fans se quedaron muy decepcionados. Al respecto volvió a hacer referencia en una entrevista con Variety.

“Fue como tenía que ser. Así es en los libros [de Julia Quinn], se enfocan en un hermano por tomo. Y Simon es el tipo de personaje bomba de una sola temporada, es el antagonista que va a ser reformado, se va a encontrar a él a mismo y al amor verdadero gracias a Daphne. Creo que una de las cosas más valientes del género romántico es permitir que la gente tenga un final feliz“, dijo al ser consultado sobre el éxito de producido por Shonda Rhimes.

El actor contó que desde el primer momento en que tuvo contacto con el personaje supo que Simon era especial; además reveló que representar a este miembro de la aristocracia de color fue otro de los motivos por los que aceptó el papel. “Estoy contento de haber tomado pasos en la buena dirección para que se amplíe el panorama y esa tendencia pueda continuar a lo largo del tiempo”, dijo sobre el desafío de encarnar a un galán de época de color. También contó que con sus amigos solían hacer chistes sobre un hombre negro en un caballo. “Es tan simple. Puedo montar un caballo y puedo ponerlo en la pantalla; ese es el primer paso”, dijo. Y agregó: “Puedo ser de la realeza, y [otras personas de color] pueden ver la posibilidad de ser de la realeza. Pararse ahí, con las botas y la chaqueta, bailando y habitando un espacio que es perfectamente posible”.

Regé se había despedido del personaje con las siguientes palabras: “El viaje de tu vida. Ha sido un placer y un privilegio ser su Duque. Unirse a esta familia, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Nuestro elenco, equipo y admiradores increíblemente creativos y generosos: todo ha ido más allá de todo lo que podría haber imaginado. El amor es real y seguirá creciendo”.

En busca de nuevos desafíos, el actor decidió no continuar en la segunda temporada de la exitosa serie. Uno de los motivos, que trascendieron, es que no tendría el mismo lugar que tuvo en la primera temporada, ya que la trama se enfocara en otro de los hermanos Bridgerton. Además tiene otros proyectos: Dungeons & Dragons (Calabozos y Dragones), película en la que compartirá reparto con Chris Pine, Michelle Rodriguez y Justice Smith, y The Gray Man, donde estará acompañado por Chris Evans, Ryan Gosling, entre otros.

La segunda temporada

Escenas del rodaje de la segunda temporada de Bridgerton Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Sobre la segunda temporada, Rhimes se enfocará en el mayor de los hermanos: Anthony (Jonathan Bailey). Mientras que Regé no será de la partida, sí lo será Phoebe Dynevor (Daphne) quien tendrá un papel importante en la historia como una esposa devota y una hermana que ayudará a Anthony a integrarse en el selecto círculo social.

Completan el elenco: Simone Ashley (Sex Education), Charithra Chandran (Alex Rider), Shelley Conn (Liar), Calam Lynch (Benediction) y Rupert Young (Dear Evan Hansen). Chris Van Dusen será el showrunner y Rhimes y Betsy Beers, las productoras ejecutivas.

LA NACION