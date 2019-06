El cantante, de 70 años, se encuentra internado en una clínica especializada desde comienzos de mayo Fuente: LA NACION - Crédito: Federico Guastavino

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2019 • 18:52

Familiares y amigos de Sergio Denis se muestran muy preocupados por el cantante, ya que a tres meses y medio del accidente que sufrió en el teatro Mercedes Sosa de la ciudad de Tucumán, su estado no presenta mejorías.

Desde mayo se encuentra internado en terapia intensiva de la clínica de rehabilitación ALCLA, donde se mantiene compensado, estable y sin cambios significativos a nivel neurológico. Por tal motivo sus hijos y hermanos decidieron en las últimas semanas hacer nuevas consultas con especialistas para activar una nueva estrategia de rehabilitación.

Actualmente, Denis es sometido a distintos métodos de estimulación. "Se llevan adelante sesiones kinesiológicas de manera manual y a través de aparatos. Además, algunos días de la semana lo trasladan a otros centros médicos para hacerle estudios complementarios", le aseguró a LA NACION Diego Colombo, abogado del cantante.

Hoy por hoy, solo su entorno más íntimo tiene permiso para visitarlo: si en la clínica se llega a presentar alguna persona que no está en la lista habilitada por la familia, no se le permite el ingreso. Este es el caso de Veronica Monti, exnovia del cantante, quien no está autorizada por la tirante relación que mantiene con la familia del intérprete.

"La semana pasada me tocó el timbre el hijo de Sergio, Federico, con un tono que no me gusto nada. Me dijo que me olvide de la mediación que pedí a nivel judicial para poder tener un mínimo contacto con quien fue mi pareja durante meses. Yo voy a seguir luchando para que me den esa posibilidad", le confió Monti a LA NACION.