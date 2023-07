Sin ficción en la televisión, quiénes son los actores que se refugian en el teatro

escuchar

Hubo un tiempo en que había muchas novelas y unitarios en los canales de aire de nuestra televisión y los actores hasta podían darse el lujo de elegir con quién y dónde trabajar. Pero los tiempos cambian, la industria audiovisua l también y los artistas debieron buscar otras alternativas para ganarse la vida. Es así como muchos de los protagonistas de novelas de las últimas décadas están haciendo hoy obras de teatro en la calle Corrientes. Algunos de ellos habían incursionado ya en el escenario, pero otros desarrollaron casi íntegramente su carrera en la pantalla chica y apenas se habían subido a las tablas para hacer algún éxito de televisión reversionado en teatro.

Los productores dicen que hacer ficción en nuestro país es muy caro y encima la pandemia aceleró esta caída de producción nacional. En los últimos años Telefe hizo la novela El primero de nosotros y eltrece, La 1- 5/18 Somos uno, y actualmente está en el aire la segunda temporada de ATAV, Tierra de amor y venganza, y elnueve coprodujo El hincha con la plataforma Flow. Así las cosas, comenzó a florecer aún más la industria del teatro , aunque nuestro país siempre tuvo mucha oferta y quienes conocen sobre el tema la comparan con las carteleras de Broadway y Londres.

Votemos, la obra que trajo a Cherri a la avenida Corrientes junto a un gran elenco Nicolas Lopez Alonso - Prensa Votemos

Agustina Cherri, Juan Gil Navarro, Luciano Castro, Pablo Echarri, Mariano Martínez, Nicolás Cabré, Marcela Kloosterboer, Pablo Rago, Damián De Santo, Fabián Vena, Viviana Saccone, Nicolás Vázquez, Gonzalo Heredia, Eugenia Tobal, Mercedes Funes, Soledad Silveyra son solamente algunos de los protagonistas de novelas que actualmente viven del teatro porque no hay producciones de ficción nacional.

Heroína de muchas ficciones desde que era apenas una niña, Agustina Cherri incursionó en teatro con Chiquititas, uno de los éxitos que hizo en televisión, y muy pocas otras veces volvió a subirse al escenario hasta que este año aceptó ser parte del elenco de Votemos, una comedia que puede verse en el Metropolitan y en la que ella se luce como una vecina con algunos problemas, en una reunión de consorcio.

Luciano Castro junto al primer elenco de El divorcio, actualmente la obra se puede ver en avenida Corrientes con nuevas incorporaciones

El caso de Luciano Castro es parecido porque hizo teatro gracias a éxitos televisivos de la pantalla chica como Jugate conmigo o Valientes, aunque también tuvo otras experiencias esporádicas con otras obras. Es uno de los pocos actores que hizo ficción hasta hace poco tiempo en El primero de nosotros y en verano estrenó El divorcio, en Mar del Plata. Actualmente, la obra puede verse en el Multiteatro, donde otro de los protagonistas es Pablo Rago, que supo hacer grandes éxitos aunque la última ficción fue en 2018, Cien días para enamorarse.

Galán de telenovelas por excelencia, Pablo Echarri hizo suspirar a los televidentes en los últimos treinta años, pero no hace una novela desde 2016, con La Leona, y tres años después el unitario Atrapa al ladrón. Hace unos meses reestrenó ART, en el Multitabaris, comedia con la que había estado durante los dos últimos años y que es una versión de la obra que protagonizaron hace unas décadas Ricardo Darín y Germán Palacios, y que ahora la dirigen.

Fernán Mirás, Pablo Echarri y Mike Amigorena, los protagonistas de ART Gerardo Viercovich

Fabián Vena y Viviana Saccone son un ejemplo más de protagonistas de novelas que hoy hacen teatro; ambos están en La Casona con una comedia de enredos: La divina familia.

Nicolás Cabré protagoniza Me duele una mujer, junto a Mercedes Funes. Actualmente están de gira por el interior del país, pero durante un año fueron parte de la cartelera porteña. Además Cabré es el director de Tom, Dick y Harry, en el Multiteatro, un vodevil protagonizado por otro galán: Mariano Martínez. Lo último que hizo Cabré en televisión fue el unitario Tu parte del trato y asegura que no extraña “estar encerrado diez horas por día, grabando”. “Hoy no me puedo ni imaginar estar tantas horas en un estudio y es la parte que no extraño. He vivido momentos divinos, experiencias maravillosas. Soy un privilegiado de poder haber hecho todo lo que hice y de vivir haciendo lo que me gusta. Estoy orgulloso del camino recorrido, pero hoy me doy cuenta de que las prioridades son otras y el tiempo y la vida me fueron enseñando que no todo es para siempre y que hay cuestiones de las cuales me tengo que ocupar. Tenía ganas de hacer algo tranquilo. He aprendido mucho durante la pandemia, cosas de las que no me quiero desprender, como por ejemplo tener el día libre para llevar a mi hija a la escuela e ir a buscarla, o salir a correr. Hacer teatro me permite tener tiempo también y eso me entusiasma”, le detalló a LA NACION.

Damián De Santo fue parte del elenco de El último de nosotros y ahora protagoniza la comedia Me gusta, en el Teatro La Plaza. Consultado por LA NACION, el actor reflexionó sobre la actualidad de la industria: “Si casi no hay ficción en la tele es porque los costos están demasiado elevados. Los productores y directores deberían darse cuenta de cómo la gente tiene la necesidad de ver a sus artistas de una manera u otra porque sumando las carteleras de Londres y Nueva York no hay tantas obras como en Buenos Aires. La necesidad del espectador está latente en la cantidad de entradas que se venden. Estoy agradecido por eso, pero sabemos que la tele nos transforma en populares y, en algún punto, eso es lo que vende entradas. Y nos damos cuenta porque viene mucho público extranjero de habla hispana que nos conocen de alguna novela o serie; nos conocen por la tele y no por el teatro. Ojalá vuelva pronto la ficción, se la extraña porque hacíamos linda televisión, y lo agradecería la gente y nosotros porque además es la parte más fuerte de nuestra economía. Ojalá pronto estemos hablando de ficciones por estrenar en la televisión”.

Damián De Santo protagoniza la obra Me gusta Alejandro Guyot

Marcela Kloosterboer estaba protagonizando la novela Separadas, que terminó abruptamente cuando declararon la pandemia, en 2020. Ahora se sumó a Un plan perfecto, la disparatada comedia de Peter Alfonso y Paula Cháves que fue un éxito el verano pasado en Carlos Paz y ahora está de gira y en el Teatro Broadway, durante las vacaciones de invierno. “La industria audiovisual cambió mucho y muy rápido. Creo que es un proceso que se venía dando y la pandemia lo aceleró. Me da lástima y mucha nostalgia. Había mucho trabajo, tiras y unitarios en todos los canales. Fue la época dorada de la televisión y siento que la gente la extraña porque al argentino le gusta sentarse a ver la tele. No sé si en algún momento volverá a hacerse ficción, pero también entiendo que es difícil y muy caro. Hice poco teatro porque siempre que me llamaban estaba haciendo una tira. Esa es la verdad”, le confesó la actriz a LA NACION. Pocas veces se había subido antes a un escenario y una de ellas fue para hacer Son amores, el éxito de la tele que recaló en teatro.

Nicolás Vázquez fue protagonista de novelas, pero al mismo tiempo construyó su carrera también en el teatro. Actualmente hace una versión de Tootsie, en el Lola Membrives. A diferencia de muchos de sus compañeros, hizo paralelamente éxitos en televisión y en teatro, y hasta se convirtió en productor de sus propias obras y le va muy bien.

Soledad Silveyra actualmente está protagonizando la obra Pasta de estrellas XAVIER MARTIN/ AFV

El de Soledad Silveyra es un caso parecido porque tiene una vasta experiencia en televisión y también en teatro. Desde el 2020 que no hace ficción, y actualmente protagoniza Pasta de estrellas, en el Teatro La Plaza. La obra es un homenaje a las telenovelas en blanco y negro, que cuenta el presenta de una diva de hace 40 años. “Lamentablemente hemos perdido el mercado internacional, que ayudaba a la financiación- dijo Silveyra a LA NACION-. L a industria de la telenovela hizo conocer la Argentina al mundo y en mi caso me dio una popularidad enorme, que de otra manera no hubiera conseguido . De todas maneras, yo siempre hice teatro también porque no podría vivir sin actuar”, concluyó.

En tanto, el 17 de agosto, Gonzalo Heredia estrenará en el Multiteatro una obra de su autoría, Cómo provocar un incendio, junto a Eugenia Tobal. Los dos fueron protagonistas de novelas y se desarrollaron más en televisión que en teatro, aunque hace un tiempo que no están en ficciones sobre todo ella más que él, que fue protagonista de la tira de Polka de 2021.

Todos esperan que vuelva la ficción, los televidentes para volver a soñar y los actores para recuperar su fuente de trabajo. Mientras tanto, el teatro es un buen refugio.