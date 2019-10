Julieta "Cayetina" recordó el difícil momento que atravesó durante el parto

La actriz habló del duro momento que vivió durante el parto Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2019 • 17:48

Esta tarde, la periodista y actriz Julieta "Cayetina" Cajg pasó por el diván de Cortá por Lozano y, tras presentar a su hijo Antonio, hizo catarsis sobre la maternidad.

"Se llama Antonio, en parte dedicado a tu hija. A mí me encanta decirle Antony", le dijo Cayetina a Verónica Lozano con su hermoso hijo a upa, y enseguida recordó cómo fue la llegada de su pequeño al mundo hace cinco meses.

¿Cómo fue el parto de Antonio, el bebé de Cayetina? - Fuente: telefé 03:23

Video

"Fue un parto terrible. Siempre digo que pasé por el túnel y no puedo creer que llegó la luz en un momento. Fue con inducción", confesó con cierta angustia. Y enseguida relató el momento con lujo de detalles: "Yo rompí bolsa a las seis de la mañana y no quería ir a la clínica. Estaba viendo Toy Story y mi marido durmiendo. La cuestión es que llegamos, me hicieron inducción y de repente, empezaron a pasarme miles de camiones por encima de mi panza. La pasé muy mal. Me dieron la (anestesia) epidural y como estaba muy dilatada no me tomó. Me acuerdo que me desnudaba, le sacaba las cosas a la partera, la mordía, hasta me agarró un ataque de pánico en la sala de parto", contó sobre su experiencia.

Sin filtro y, tras asegurar que está muy feliz con la llegada del bebe ("es un amor para toda la vida"), la madre primeriza afirmó cómo la maternidad le cambió la vida, tanto para bien como para mal. "La primera etapa fue muy dura también. No tengo conciencia de nada, solo de estar en la cama rodeada de almohadones esperando que pase la vida. Aparte, todos los problemas que trae la maternidad, problemas para dar la teta, por ejemplo, los tuve todos", detalló Cayetina. Y en relación a su rutina diaria, agregó: "No estoy durmiendo nada. Hay veces que me la paso llorando en el baño tirada en el piso y llamando a gente a cualquier hora", disparó, entre risas.

Enseguida, su relato fue interrumpido por su amiga Tamara Pettinato, quien contó: "Ella quiere que vayamos a visitarla todo el tiempo, pero nosotras no vamos porque ya sabemos lo que hace. Te entrega el bebe y hace la suya", bromeó al respecto. Lejos de desmentirlo, la "acusada" lo afirmó con un rotundo: "Es que no podés hacer nada".

A pesar de todos los cambios y conflictos que trae la maternidad en un hogar, la actriz que también se convirtió en tía (su hermano Cayetano acaba de ser papá hace una semana) aseguró que si bien no soñaba con ser madre, cuando Antonio llegó fue lo más maravilloso que le pudo haber pasado. "Te cambia la vida, sobre todo al principio, pero es un sentimiento hermoso. Les recomiendo que hagan mucha terapia de pareja o se separen, porque el hombre muchas veces no entiende el proceso por el que pasa la mujer", remató mitad en broma mitad en serio.