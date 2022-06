Sin filtro: Quentin Tarantino habló sobre su experiencia con Brad Pitt y no se guardó nada

Nadie podría poner en duda que Brad Pitt es uno de los actores más importantes y taquilleros en la historia del Hollywood. En una reciente entrevista con GQ, Quentin Tarantino le dedicó muchos elogios a la estrella que dirigió en dos de sus películas más convocantes -y que ya está pensando en ponerle un punto final a su carrera-.

Quentin Tarantino

En esa charla, el director de Había una vez en Hollywood aseguró: “Cuando estábamos haciendo Bastardos sin gloria me di cuenta que, cuando Brad está en cuadro, no sentía como si estuviera viendo a través del monitor de la cámara. Simplemente me parecía que ya estaba viendo la película. Su sola presencia dentro de los cuatro límites del cuadro alcanzaba para crear esa impresión”.

Brad Pitt en Había una vez en Hollywood Archivo

Por otra parte, el realizador no dudó en comparar a Pitt con las mayores leyendas de Hollywood: “Él es de las últimas grandes estrellas de la pantalla grande. Remite al viejo estilo de las estrellas de cine. Es una clase distinta de hombre. Y francamente, no creo que se pueda describir exactamente el motivo de eso, porque sería cómo describir el resplandecer de una estrella”.

Luego de compararlo con nombres clave en la historia del cine, como Paul Newman, Robert Redford o Steve McQueen, T arantino concluyó: “Algo que solo pueden comprender los directores que trabajaron con él, o los actores con quienes compartió un proyecto, es lo increíblemente talentoso que es, y su habilidad para realmente comprender sobre qué va una escena. Puede que no sea capaz de articularlo, pero tiene una comprensión instintiva al respecto”.

Tarantino trabajó hasta el momento en dos oportunidades con Brad, primero en 2009 en Bastardos sin gloria, y luego en el 2019 en Había una vez en Hollywood, interpretación que le valió a Pitt su primer Oscar como Mejor actor de reparto. Como es sabido, Quentin anunció que su próximo film sería el último, y sus declaraciones coinciden con unas recientes palabras de Pitt, quien también informó que posiblemente se encuentre frente a la última etapa de su carrera como actor. En una entrevista con GQ, él confesó: “De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa. ¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?”.

Brad Pitt y Sandra Bullock en Bullet Train, la próxima película del actor

A lo largo de esa nota con GQ, Pitt contó que ha dejado el tabaco durante la pandemia, ha hablado de sus problemas con la bebida y de su llegada a Alcohólicos Anónimos: “Estuve en un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así́ que era seguro. Había visto lo que le había pasado a otros, como a Philip Seymour Hoffman, a quien grabaron mientras vomitaba, y me pareció algo atroz”. El actor lleva sin beber desde 2016, año en el que anunció su divorcio con la también actriz Angelina Jolie, con quien tiene seis hijos en común.

Teniendo en cuenta que el director y el actor están evaluando los últimos pasos dentro de sus respectivas carreras, es inevitable que el público vuelva a fantasear con una colaboración entre ambos que signifique un adiós a dos de los nombres más importantes en la historia del cine.