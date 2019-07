Sin Pampita Ardohain, Mariano Balcarce disfrutó de una noche con amigos

El joven asistió a un evento organizado por una marca de bebidas, en el Teatro Colón Crédito: Gerardo Viercovich

De elegante sport, con saco negro y pantalón al tono, Mariano Balcarce , la ex pareja de Pampita Ardohain , ayer disfrutó de una noche en el Teatro Colón. Rodeado de famosos como Fabián "Zorrito" Quintiero, Romina Gaetani, Cistiano Ratazzi, Sofia Zámolo, Flavia Palmiero, Sofía Pachano y Flor de la V, el joven asistió a un evento organizado por una conocida marca de bebidas alcohólicas.

Quien durante cuatro meses salió con Pampita y reclamó de manera amable que se respete su bajo perfil, posó como una celebridad más, junto con unos amigos que lo acompañaban. Recordemos que hace dos semanas, la modelo confirmó "el distanciamiento" entre ella y el joven empresario, aclarando que todo se dio en muy buenos términos.

"Hace dos semanas que estoy distanciada. Hablamos, pero este tiempo es para pensar, decidir, ver si queremos lo mismo. Es una distancia, un tiempo, pero yo no me lo puedo tomar sin que se note. En las relaciones todo el mundo pasa por estos momentos", expresó ella en su ciclo Pampita Online.

Por otra parte, en ese momento la modelo y conductora aclaró: "No hubo infidelidad. ¿Por qué siempre dicen eso? No es lo único por lo que alguien se separa. Hay un montón de cosas a tener en cuenta para elegirse, hay un montón de otros motivos que uno pone en la mesa y dice, 'esto sí o esto no'".

Fue en mayo que la Pampita y el empresario tenían su primera salida oficial ante los medios, en la cena anual de la Fundación Huésped, y ambos coincidían en que querían mantener su relación en un perfil bajo.