Diego Maradona Jr. junto a su papá, Diego Armando Maradona

A raíz del coronavirus, Diego Maradona Jr. estuvo internado en terapia intensiva por una insuficiencia respiratoria bilateral. Si bien el hijo de Diego Armando Mardona (y contra la recomendación de los médicos) decidió darse el alta ni bien se enteró de la muerte de su padre, el italiano no pudo viajar a la Argentina para darle el último adiós. Tras asegurar que está devastado, el futbolista habló con Los ángeles de la mañana y confesó lo que fue Maradona en su vida.

"Mis pulmones no soportan hoy la presión de un avión ni el esfuerzo físico", leyó Ángel de Brito de su celular, a través del cual estuvo en contacto con Diego Maradona Jr en las últimas horas. Y tras advertir los motivos por los cuales no había podido asistir al velorio de su padre, confesó que estaba muy triste, "devastado".

A pesar de que su relación comenzó hace apenas unos años cuando el astro del fútbol decidió reconocerlo, Diego Junior siempre demostró el amor que sentía por su padre a pesar de todo. "Estoy muy mal, fui muy feliz con mi papá. Me dio mucho amor, es el capitán de mi corazón. Para mí nunca va a morir, nunca va a morir en mi corazón", confesó el heredero, quién también acudió a sus redes para dedicarle unas últimas y emotivas palabras.

Tras asegurar que estuvo en comunicación con Jana y su tía Kitty, Junior confirmó que ni bien se recupere va a viajar a la Argentina para poder despedir a su padre como le hubiera gustado. "Tiene pulmonitis bilateral y no puede viajar por el momento. Si bien hace tres días que su hisopado dio negativo aún tiene que estar monitoreado por las secuelas del Covid. Los médicos le piden evitar esfuerzos, actividad laboral y viajes", agregó Karina Iavícoli mientras leía el parte médico del hospital Cotugno de Nápoles.

La palabra de Nunzia Peninno, la mujer de Diego Jr.

Si bien hasta el momento Diego Jr. sólo se expresó a través de las redes o mensajes de WhatsApp, la que sí habló esta mañana fue su mujer, Nunzia Peninno. Tras contar cómo se encuentra su marido de salud, la italiana dio detalles de cómo se enteró de la muerte de su suegro. "Ayer a la mañana Diego (Jr.) salió del hospital. Estuvo 15 días internado con máscara de oxígeno, muy grave. El miércoles lo llamé yo para contarle la noticia. Vi la noticia en la televisión y la llamé a Jana, pero no me atendió. Después llamé a la tía Kitty, pero tampoco pude hablar. Me lo terminó confirmando Vanesa Morla, la hermana de Matías", relató la modelo en comunicación telefónica con Flor de equipo.

Y enseguida la morocha contó cómo era la relación de su marido con sus hermanas. "Diego estuvo en comunicación con sus hermanas en el último tiempo. A raíz de la operación fue Gianinna quien creó un grupo de WhatsApp. Primero le escribió un mensaje en Instagram, se llamaron y hablaron. Después creo el grupo donde estaban todos: ella, Dalma, Jana y los médicos para hablar de la salud de Diego", reveló dando cuenta de la cercanía de los hijos de Maradona.

Tras asegurar que todo Nápoles está revolucionado por la muerte del exfutbolista, Nunzia hizo referencia al estado anímico de Junior. "Ahora está en casa sedado. No puede salir, no puede ver a nadie. Su mamá (Cristina Sinagra) también está muy mal por su hijo, pero no puede verlo por el tema del Covid", concluyó.

