Coronavirus: Diego Maradona Jr. fue internado por complicaciones en su cuadro

Diego Maradona Junior, el hijo mayor del director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, se encuentra internado en el hospital Cotugno de Nápoles. Según los medios italianos, en las últimas horas su condición mejoró

Luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido Diego Maradona para extraerle el hematoma subdural, las malas noticias en materia de salud siguen convulsionando la familia. Los medios italianos confirmaron que su hijo, Diego Maradona Jr., fue internado en el hospital Cotugno de Nápoles por complicaciones derivadas del coronavirus.

La intención de Diego Jr., el hijo que el astro argentino tuvo con la italiana Cristiana Sinagra, era viajar para estar junto a su padre en la operación y también en el proceso de rehabilitación. Ya había hecho todos los trámites necesarios pero empezó a tener algunos síntomas compatibles con el coronavirus y decidió hisoparse.

El pasado 5 de noviembre, Diego Maradona Jr. dio positivo de coronavirus al igual que su pareja, Nunzia Peninno. De esta forma, no pudo viajar rumbo a la Argentina para estar junto al Diez. "Hoy llegaron los resultados del hisopado que nos hicimos @rebelle_heart y yo. Lamentablemente dimos positivos de Covid-19, somos sintomáticos y ojalá termine todo rápido. ¡Cuídense, por favor!", escribió el joven de 34 años en su cuenta de Instagram.

La salud del mayor de los descendientes del campeón en el Mundial de México 1986, empeoró con el correr de los días al registrar un cuadro de fiebre, fatiga y tos. Por estas razones, debió ser internado el pasado jueves. No obstante, tanto el Corriere del Mezzogiorno como La Gazzetta dello Sport informaron que sus condiciones actuales son buenas y, que incluso, podría ser dado de alta en breve.

Diego Maradona Junior contó que dio positivo en Covid y no puedo viajar a ver a su padre Crédito: Instagram

El hijo del entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata vive en Italia junto a su pareja y sus hijos: Diego Matías e India Nicole. Junior hizo las divisiones inferiores en Napoli, el club en el que Diego es el máximo ídolo, y también tuvo un destacado desempeño con la selección italiana de fútbol de playa.

La relación entre Diego Junior y su padre creció en el último tiempo, al punto de volverse muy unidos. El pasado 30 de octubre, utilizó sus redes sociales para enviarle un emotivo saludo por su cumpleaños.

Diego Junior utilizó sus redes sociales para enviarle un emotivo saludo a su padre por su cumpleaños número 60

"Querido papá, hoy es tu cumpleaños número 60 y te digo la verdad, me hubiera gustado pasarlo de otra manera, junto a ti divirtiéndote y olvidando este mal momento al menos por unas horas. Pero no, me encuentro aquí escribiéndote, lejos de ese abrazo tuyo que desde hace muchos años había soñado. Deseo que sonrías más que nunca, que ames sin ataduras y que seas siempre feliz. A menudo me preguntan si te he perdonado. ¿Cómo no haberlo hecho si con un abrazo lograste cancelar tanto sufrimiento? Te perdonaría mil veces más y ¿sabes por qué? Porque cada niño tiene su propio superhéroe. ¡Y tú siempre has sido el mío! Te quiero papá", publicó Diego Junior.

El entrenador, por su parte, continuará su recuperación por el cuadro de abstinencia (vinculado al consumo de alcohol y a la medicación que tomaba por sus problemas de ansiedad y para conciliar el sueño) en una casa de zona norte del Gran Buenos Aires y no volverá, por el momento, a su residencia en Brandsen, donde se había mudado para estar cerca del predio de entrenamiento de su actual club.