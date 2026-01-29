Sofía Jujuy Jiménez mostró su apasionado romance junto al mar

Sofía “Jujuy” Jiménez y su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea, enamoraron a sus seguidores con una serie de postales románticas de sus días de descanso junto al mar en la costa argentina, donde la modelo celebró su cumpleaños número 35 rodeada de sus seres queridos.

A través de las redes sociales, ambos publicaron fotos y videos donde se los puede ver sonrientes en las playas de Pinamar, compartiendo risas de día y diversión de noche, bailando dentro de un auto, abrazándose cómplices frente al mar o disfrutando de caricias y besos al atardecer.

Entre las imágenes también aparece un momento íntimo que no pasó desapercibido, con ambos a medio vestir tras la ducha, en una postal sugerente que generó varios comentarios.

Días de relax y pasión para la pareja durante sus vacaciones en Pinamar

Fiel a su estilo espontáneo, la actriz reaccionó con igual dosis de humor y ternura a un posteo que su pareja le dedicó en el día de ayer: “Mi amor. Te amo tantísimo; el regalo más lindo es compartir la vida con vos. Sigamos viviendo este amor quinceañeramente, porfi”, escribió.

La modelo y su novio, rodeados de sus afectos en el cumpleaños de la actriz

La pareja lleva casi un año de noviazgo y, lejos de bajar el perfil, elige mostrar su historia con naturalidad y celebrar el vínculo. El cumpleaños de Jujuy se enmarcó dentro del viaje y la ocasión sirvió para que la modelo festejara por todo lo alto: “Ustedes ya saben, me conocen. Soy muy fan de celebrar la vida y, obviamente, mi cumple, así que les comparto momentos de la #JujuFest”, escribió en una publicación donde se lleva todo el protagonismo de una velada de fiesta junto al abrazo de sus amigos y allegados.

Qüerio Hormaechea le dedicó a su novia, por su parte, un emotivo mensaje por el aniversario de su natalicio: “Te amo, mi amor. Feliz cumpleaños. No cambies nunca, sos espectacular”, escribió, y la respuesta de la actriz no tardó en llegar: “Mi amor. Te amo mucho. El mejor regalo es que hayas aparecido en mi vida”. En pocas horas, la publicación se llenó de likes y comentarios que celebraron la frescura del vínculo y la forma en que ambos se animan a expresar lo que sienten. “Sigan viviendo su amor como a ustedes les haga bien”, escribió una usuaria. “Bellísima pareja”, agregó otra.

Durante estos días, la pareja de la modelo venía compartiendo también otras imágenes de sus vacaciones juntos, donde se los ve plenamente relajados, cómplices y disfrutando del verano.

“No entiendo nada”

Fue hace unas semanas, a comienzos de año, cuando la modelo confirmó oficialmente su relación tras el brindis de Año Nuevo, ocasión que sirvió de excusa para blanquear su historia de amor y ponerle nombre al vínculo.

En ese momento, con un mensaje cargado de emoción, Jiménez decidió presentar a su pareja dejando en claro que atraviesa un momento personal especial y, con tal motivo, compartió en las redes una imagen en la que se los puede ver a ambos mirándose con complicidad. “Y un día me volví a enamorar, juré que no me iba a volver a pasar. ¡Mirá cómo me agarra el 2026, Dios mío! No entiendo nada”, expresó la actriz.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes de buenos deseos por parte de sus seguidores. “¡Que te amen tanto como te lo merecés, Sofi!”, “Feliz y bendecido 2026, con tu energía mágica” y “Merecido, viva ese amor”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en las redes.

Tras el anuncio, la identidad del hombre que conquistó el corazón de la modelo salió a la luz. Gustavo Qüerio Hormaechea es un joven salteño que combina el mundo empresarial con el deporte al frente de su propia marca de indumentaria, Conejo Negro, a través de la cual desarrolla su perfil emprendedor. Al mismo tiempo, se desempeña como jugador de rugby en el Jockey Club Salta.