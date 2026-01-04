El comienzo de 2026 trajo novedades en la vida amorosa de varias figuras del espectáculo, entre ellas Sofía “Jujuy” Jiménez , quien llamó la atención de sus seguidores al mostrar en un video donde destacó que volvió a apostar al amor. El joven con el que la modelo blanqueó su relación es Gustavo Qüerio Hormaechea, un empresario de moda y jugador de rugby oriundo de Salta, que mantiene un bajo perfil público y es conocido por haber viajado por el mundo.

En el clip que Jiménez publicó en sus historias de Instagram se los observó muy cercanos y cómplices, ambos luciendo outfits en tonos blancos. Ella eligió un refinado conjunto de lino con pantalón y top de impronta artesanal, mientras que él combinó con una camisa de mangas cortas y un pantalón recto en la misma paleta. Se dieron un beso debajo de la mesa y enternecieron al público, y desde allí todos los seguidores de la influencer se empezaron a preguntar quién era ese joven.

Gustavo compartió unas tiernas fotos junto a Sofía (Foto: @gusta777_______)

Quién es Gustavo Hormaechea, el nuevo novio de Sofía “Jujuy”

Gustavo es oriundo de Salta y se mantiene alejado del ambiente artístico. Su principal interés pasa por el deporte, ya que se desempeñó como jugador de rugby en el Jockey Club Salta, institución con gran trayectoria en la provincia.

Gustavo con la camiseta de su club, Jockey Club de Salta

Aunque su compromiso con el rugby es evidente, fuera de la cancha prefiere conservar una personalidad discreta y sin exposición mediática. En su cuenta de Instagram (@gusta777_______) tiene poco más de 6 mil seguidores, lo que demuestra su bajo perfil.

Por otro lado, el flamante novio de Sofía está al frente de la marca de ropa Conejo Negro, enfocada en moda urbana, con diseños clásicos, estampados y una línea de accesorios que incluye gorras y gorros. Este emprendimiento le permitió desarrollar su costado empresarial y afianzarse en el rubro comercial, en paralelo a su actividad deportiva.

Gustavo Hormaechea, el nuevo novio de Sofía Jujuy

Entre sus gustos personales, viajar ocupa un rol central. En sus redes sociales suele compartir imágenes de recorridos por distintos destinos del mundo, como Bali, Ámsterdam, Tenerife y Londres. Además, es seguidor de Boca Juniors y acostumbra asistir a los partidos en la Bombonera junto a amigos y familiares.

Gustavo es de Boca y le gusta viajar por el mundo (Foto: @gusta777_______)

La pareja se presentó durante el primer día del año. Sofía escribió en una tierna publicación: “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia. Wow”, comentó. El posteo reflejó la sorpresa de sus seguidores y la emoción de este nuevo capítulo en su vida afectiva.

Las respuestas llegaron rápidamente y fueron mayormente positivas. El video generó entusiasmo y numerosos mensajes de cariño, en los que destacaron la naturalidad y la felicidad de la conductora. Tanto las imágenes como sus palabras dejaron ver el inicio de una etapa sentimental inesperada, pero vivida con alegría y optimismo.

La pareja se dio a conocer a través de las redes de Sofía

Este nuevo intento en el terreno sentimental resulta particularmente significativo para la conductora, ya que se da a dos años de su conflictiva y mediática separación de Bautista Bello, quien le fue infiel durante un viaje a Brasil y terminó expuesto públicamente en las redes sociales. Con un nuevo año a la vista, Sofía puede ahora encarar una nueva relación y, tal como mostró en redes sociales, todo parece marchar viento en popa.