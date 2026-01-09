Dónde ver “Cómo deshacerse de una estrella de futbol”

Cada vez más personas disfrutan de ver contenido por redes sociales, ya que es un producto rápido de consumir y para el que solo se necesita tener un celular. Es por eso que en la última semana llegó a ReelShort Latinoamérica la serie Cómo deshacerse de una estrella de fútbol, la cual se encuentra protagonizada por Sofía “Jujuy” Jiménez, Barbie Vélez y Lionel Ferro.

La serie de 61 episodios puede verse por Instagram en partes, ya que fueron subidas en formato reels, o toda completa a través de YouTube o descargando la aplicación de ReelShort Latinoaméroca, disponible para Android y Apple (iOS). Al encontrarse en redes, este contenido es completamente gratuito desde cualquier parte del mundo, lo que hizo que en pocas horas los videos obtuvieran miles de reproducciones por segundo.

Lionel Ferro y Barbie Vélez en Cómo deshacerse de una estrella de fútbol (Foto: ReelShort Latinoamérica)

La historia se centra en la vida de un famoso jugador de fútbol, Lucas Cardozo (Lionel Ferro), quien se casa con Renata Monsegur (Barbie Vélez), una ama de casa que esconde un secreto impensado: es la heredera de una multimillonaria fortuna. Sin embargo, su amor con el deportista tendrá que atravesar gran cantidad de pruebas cuando aparezca la villana (Sofía “Jujuy” Jiménez), quien intentará separarlos a toda costa para quedarse con el deportista y su dinero.

Sin embargo, una de las críticas más fuertes a este formato audiovisual es la exageración de las conversaciones de los personajes y los problemas que suceden. Esto se debe a que en pocos segundos se debe atraer la atención de los espectadores para que quieran quedarse conociendo más y más de la historia. “Es un formato y un estilo realmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Argentina. Es todo mucho más exagerado y sobreactuado (…) Todo es extremo, pero hay una intención”, explicó Barbie Vélez, quien para su personaje se inspiró en villanas de Disney y en Soraya Montenegro, la villana de la telenovela mexicana María la del Barrio (1995).

Sofía Jujuy habla de su incursión a la actuación

Quien también justificó su personaje fue Sofía “Jujuy” Jiménez. En una entrevista con Guido Záffora en El Observador 107.9, dijo: “El director de casting es colombiano y pidió hacerlo como te lo estaban diciendo ellos. Es realmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Argentina. Es todo mucho más exagerado y sobreactuado".

“Es un formato que se ve verticalmente y los episodios duran dos minutos, entonces hay que enganchar a la gente. Todo es extremo, pero es una intención. Yo me inspiré en Soraya Montenegro y en las malas de Disney. Tiene un toque infantil, pero al mismo tiempo es un culebrón“, remarcó la modelo, quien desde hace algunos años buscaba ingresar al mundo de las ficciones.

Los comentarios en redes sociales a la nueva serie de la plataforma ReelShort Latinoamérica (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

En los comentarios de redes sociales, las aguas se dividieron entre aquellos que disfrutaron de la nueva propuesta y aquellos que aún se muestran reacios a consumirla por su falta de veracidad en algunas partes. “Ya la vi toda, está muy buena. Barby es muy buena actriz”, “Sofi Jujuy no es buena actuando, exagera todo y no le creo nada” y “Estévanez llegó tu competencia Sofía Jujuy”.