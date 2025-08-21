El impactante logro de En el barro, la serie de Netflix, a nivel mundial

En el barro se convirtió en la serie más vista del catálogo completo de Netflix en todo el mundo en habla no inglesa. Según informó la propia plataforma de streaming, logró un total de 5.600.000 visualizaciones a lo largo y a lo ancho del planeta en su primera semana de estreno.

Desde el éxito de El Eternauta, estrenada a finales de abril último en la misma plataforma, la producción audiovisual argentina no registra una repercusión global de esta magnitud. La producción de Underground creada por Sebastián Ortega logró ubicarse en el top ten de series más vistas en 41 países. Además de la Argentina, mantiene el liderazgo de la audiencia en Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela y está segunda en Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Italia, México, Panamá, Polonia, Rumania, España y El Salvador.

La temática carcelaria de los seis episodios de En el barro, primer desprendimiento del mundo de El marginal con título y temática propias, se impuso en la competencia global de los contenidos de Netflix no hablados en inglés a otras propuestas más livianas y pasatistas. De acuerdo con los datos que maneja la plataforma, en la suma global de abonados a Netflix la preferencia por la serie argentina ambientada en una prisión de mujeres superó a otras propuestas más ligeras.

Ya está confirmada la segunda temporada de En el barro, con un lanzamiento previsto en principio para dentro de un año, también en Netflix. Los protagonistas de la serie son Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Cecilia Rossetto, Lorena Vega, Rita Cortese, Juana Molina, Carolina Ramírez, Gerardo Romano y Marcelo Subiotto.

Ana Garibaldi y Cecilia Rossetto en una escena de En el barro Consuelo Oppizzi / Netflix - gentileza Netflix

En segundo lugar aparece Beyond the Bar (4 millones y medio de visualizaciones), una serie con temática de drama legal que se convirtió en el contenido más popular de la prolífica producción audiovisual de Corea del Sur en este momento. Y completa el podio la telenovela de suspenso de origen mexicano Pecados inconfesables, con tres millones y medio de visualizaciones.

Completa el podio con un registro de audiencia levemente menor la serie francesa Jóvenes y millonarios, una comedia en la que cuatro adolescentes ganan el premio mayor de la lotería pero todavía no tienen la edad suficiente como para reclamar la recompensa. Los tres contenidos están disponibles para los abonados de Netflix en la Argentina.

Jenna Ortega en Merlina Netflix

A nivel mundial, el liderazgo indiscutido absoluto de todos los contenidos de la plataforma de la “N” roja sigue en manos de Merlina, la serie de Tim Burton protagonizada por Jenna Ortega e inspirada en el universo de Los Locos Addams, cuya segunda temporada se estrenó hace pocos días.