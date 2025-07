Sofía Pachano: el embarazo que llegó en el “momento perfecto” y el secreto que prefiere mantener para su intimidad

Sofia Pachano y Santiago Ramundo eligieron una manera muy original de contar en redes que están embarazados, a través de un video en el que simulaban estar dando una receta de cocina a sus seguidores. LA NACION charló con la actriz para saber más detalles de este momento feliz de la pareja.

Muy movilizada y con una sonrisa que por nada del mundo se le borra de la cara, cuenta que lo que están viviendo es algo que sueñan desde hace tiempo. “Hace cuatro años que estamos juntos y el deseo de ser padres siempre estuvo. Estábamos buscando y llegó ahora, en el momento perfecto en el que estamos preparados para tomar una decisión tan importante y trascendental. Lo tomamos con la responsabilidad que amerita traer a alguien al mundo. Estamos felices”, resume la actriz y cocinera.

-¿Los sorprendió la noticia?

-No, porque estábamos buscando hace un tiempo. Estoy de 12 semanas, y va a nacer en enero.

-¿Saben el sexo o van a enterarse en una fiesta de revelación de género?

-Ya sabemos el sexo, pero nos lo vamos a guardar por ahora. Y tenemos una lista de nombres también porque todavía hay que discutir algunas cositas, así que lo llamamos “bebé”. Tenemos tiempo todavía para evaluarlo y ponernos de acuerdo (risas).

-¿Cómo pasaste los tres primeros meses?

-Me enteré antes de viajar a Italia, en mayo. Ya tenía programado el viaje a La Puglia, y tenía miedo de sentirme mal así que me fui con una batería de medicamentos permitidos para embarazadas. No tuve que usarlos porque me sentí super bien, con mucha energía y solamente tenía sueño, así que dormía siestas. No tuve vómitos, ni nauseas, ni nada de eso. Ya teníamos contratado un barco para el viaje y por suerte no pasó nada; las señoras no sabían que yo estaba embarazada porque era muy pronto para contarlo. Y después viajó Santi, estuvimos un par de días en Italia y también paseamos por Croacia. El último viaje de a dos (risas).

-¿Cómo se enteraron?

-Juntos, con un test… Pero quiero guardar algo para nuestra intimidad (risas). Estamos re felices.

-¿Y qué dijo tu papá, Aníbal Pachano, cuando se lo contaron?

-Está re contento. A nuestros papás se los contamos apenas nos enteramos. Y en las últimas semanas se los contamos a otras personas muy cercanas y lo que más me sorprendió es las repercusiones que tiene la noticia de la llegada de un bebé. Es indescriptible el amor que sentís, y recibirlo es muy fuerte. Y ni hablar de los seguidores, no me esteraba tanto cariño. Nos sentimos muy queridos.

-¿Modificaste alguna rutina desde que lo sabés?

-No tanto. Yo entreno, y estos primeros meses hago ejercicios más tranquilos… Ejercicios de señoras, digo yo (risas). Sé que pronto voy a entrenar un poco más fuerte. Y lo único es que tengo hambre todo el tiempo.

-¿Antojos?

-De frutas y verduras. Todo sano. Una gran sorpresa. Quiero comer fruta todo el tiempo.

-¿Tuviste que cambiar los planes laborales de acá a fin de año?

-No. Hoy estreno un streaming de viajes que se llama Yendo, en Somos Glup, de la revista Time out; estamos todos los viernes a las 18 horas. Y hay algunos otros proyectos que no tienen que ver con la actuación. Soy muy manija, emprendedora y hay varias cositas dando vueltas. Viajes quizá no haga este 2025 porque ya viajé bastante la primera mitad del año. Y teatro no voy a hacer hasta el año que viene. Por eso digo que el bebé llegó en el momento perfecto, porque es un tema frenar. De todas maneras, hoy todos hacemos muchas cosas y yo soy muy activa. Este bebé viene con esta mamá (risas). Y Santi también es multitasking porque además de actor tiene una agencia de comunicación y una productora.

Su historia de amor

Se conocen desde el 2013, cuando grabaron juntos la serie Señales del fin del mundo. Se hicieron muy amigos y él después se fue a vivir a México, durante seis años. Todo ese tiempo charlaron virtualmente, pero sin segundas intenciones.

“Siempre nos quisimos mucho, aunque no pasaba nada”, le confesó ella a LA NACION. “En diciembre de 2019 vino a Buenos Aires a pasar las fiestas con su familia y quedamos en vernos. Y por primera vez nos miramos con otros ojos (risas). Fue mutuo. Él volvió a México y al tiempo yo fui a visitarlo, y después fue la pandemia. No éramos novios todavía en 2020, pero construimos nuestras bases, por decirlo de alguna manera, a la distancia, sin poder viajar. Nos acompañamos mucho. Volví a viajar cuando terminé MasterChef Celebrity y ahí sí nos pusimos de novios. Ese mismo año él decidió volver a nuestro país y no por mí, sino porque hacía tiempo que tenía ganas. Y estamos construyendo nuestra relación desde ese momento”, detalló.

Conviven desde el primer día porque todavía estaban en pandemia y él se instaló en la casa de ella. “Pasito a pasito, fuimos agrandando el nido y ahora tenemos una casa de los dos y estamos recontentos… Ese que año hablamos tanto pero estuvimos separados por la pandemia, nos permitió conocernos bien. Como todas las parejas tenemos nuestros temas de convivencia, nuestras peleas por quién hace qué cosa. Lo normal (risas). Antes veías parejas que parecían perfectas y no era cierto, y ahora es más común mostrar que nada es perfecto. Nosotros peleamos, como todos, pero nos une un gran amor y respeto, y queremos seguir una vida juntos", decía ella.