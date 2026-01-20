LA NACION

Nació Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

La actriz presentó a su bebé con una tierna foto en redes sociales y despertó la emoción de todos sus seguidores; mirá la bienvenida de la pareja

Sofía y Santiago se convirtieron en padres por primera vez (Foto: @sofiapachano)

En este martes 20 de enero, Sofía Pachano y su pareja Santiago Ramundo se convirtieron en padres de Vito, su primer hijo. La encargada de contar la feliz noticia fue la actriz, que compartió una tierna foto de su bebé en sus redes sociales y despertó la emoción de todos sus seguidores. De esta manera, la pareja le dio la bienvenida al recién nacido, tras un embarazo en el que la hija de Aníbal Pachano se mantuvo en actividad hasta el final.

La tierna foto que compartió Sofía en sus redes sociales

En la imagen que Sofía compartió en sus historias de Instagram, se observa al recién nacido envuelto en una mantita color crema, con un gorrito de lana y la pulserita del hospital en su muñeca. “Holi. Vito Ramundo Pachano. AKA: bb Millas”, fue el breve mensaje que escribió la bailarina junto a un emoji de corazón blanco, con el que reveló el nombre elegido junto a Santiago para su primer hijo. Dato no menor, es que el niño llevará el apellido de ambos, por lo que conservará consigo el nombre de una de las familias más queridas del ambiente artístico.

Noticia en desarrollo.

