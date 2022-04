Sofía Pachano reveló qué es lo que más le preocupa de la convivencia con su novio, el actor Santiago Ramundo

Tras volver a las cocinas más famosas del país con MasterChef Celebrity: la revancha, Sofía Pachano se animó al diván de Cortá por Lozano y habló de todo : su estrategia para esta nueva competencia, su relación con Santiago Ramundo y sus obsesiones en la convivencia.

Sin dudas, la hija de Aníbal Pachano y Ana Sanz es una artista todo terreno. Mientras se luce sobre las tablas con la obra Somos nosotros, la actriz acaba de presentar un libro que reúne las mejores recetas de antaño y se sumó a la revancha de MasterChef Celebrity. “Estoy muy contenta, con muchas ganas. Estoy mucho más relajada ahora porque la primera temporada fue muy nueva para todos, entonces esta es mucho más tranqui”, confesó la participante y afirmó que no dudó ni un instante cuando le llegó la propuesta.

“Dije: ‘¡sí, quiero! ¡Voy por todo!’ . Tenía muchas ganas de volver a esas cocinas y, aparte, más experimentada. Con menos miedo y más ganas de disfrutar”, agregó. Además, reveló a quién temía más en este reencuentro con el programa. “ Le tenía más miedo a Juariu pero nos llevamos bien. Ella me descubrió el romance con Santi , vio un pedazo de auto y se dio cuenta. Lo lejos que estaba yo para que esta me descubra”, bromeó sobre su noviazgo con Santiago Ramundo.

Tras indicar que ya hace más de un año que está con el actor, Pachano recordó como fueron los comienzos de este amor a distancia. “Él vivía en México pero ahora ya esta acá y está trabajando. Pero veremos qué pasa en un futuro. Nosotros somos ciudadanos de mundo, podemos ir y venir gracias a Dios, ahora estamos los dos con proyectos acá”, reveló muy enamorada.

Y si bien están conviviendo, su novio denunció públicamente la obsesión que la bailarina tiene con la puerta del placard. Ruborizada por los dichos de Ramundo, la acusada se defendió en vivo: “Yo tengo un placard abierto que no tiene puerta, tiene cortina pero es un problemón porque cuando queda abierta, a mí me agarra como un soponcio. Me pone nerviosa, me da angustia y él no la cierra antes de acostarse, lo hace a propósito. Yo todas las noches me levanto de la cama y cierro la cortina. No me gusta que se vea la ropa colgada, tiene que estar todo en orden”, confesó ante la mirada inquisidora de la conductora de Telefe.

“Soy medio una arquitecta frustrada. Me encanta reformar casas, decorar, mover muebles. Ahora estoy a full con el Feng Shui ”, agregó luego mientras enumeraba algunos tips para implementar en el hogar.

Sofia Pachano afianzó para siempre su relación con la cocina DIEGO SPIVACOW / AFV

Sin embargo, las cortinas del placard o el orden de la casa no es lo único que la obsesiona en la convivencia. La mala relación de su perro Apolo con su novio es lo que más la preocupa : “Más o menos lo recibió a Santiago... Es un poco mimado por mí y cuando él llegó, lo ignoró y para Santi es lo peor que le podés hacer. Le va tirando amor en cuenta gotas. Además, ahora duerme fuera del cuarto. Santiago vino y dijo: ‘perro en el cuarto, no’ . El perro no dormía en la cama pero sí cerca mío...”, advirtió.