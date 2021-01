Sofía Zámolo, angustiada por el estado de salud de su madre: "Fuerza, mi reina"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2021 • 01:18

Sofía Zámolo atraviesa momentos de mucha incertidumbre y tristeza. Desde hace tiempo, y de acuerdo a información de Los ángeles de la mañana, su madre, Cristina Guerrero, está enferma de cáncer, y el apoyo de su hija en las redes sociales es conmovedor.

"Fuerza Ma!!! Mi reina y mi pequeña princesa. Te amo tanto Ma!!! Gracias por ser ejemplo de amor, bondad, humildad, generosidad. Gracias por darme la vida!!! Ojalá yo sea con Cali una madre como vos fuiste y sos conmigo", escribió la modelo en su cuenta de Instagram, acompañando el posteo con una foto de la abuela con su nieta.

El 29 de octubre último, Sofía Zámolo vivió uno de los momentos más felices de su vida: el nacimiento de su hija California. Sin embargo la alegría no fue completa, porque ya en ese entonces su madre se encontraba mal de salud.

La situación de Cristina Guerrero se hizo pública luego de que se acusara a Zámolo de haber organizado un baby shower en plena cuarentena. La conductora se comunicó con Mariana Brey, panelista de LAM, para explicar que no solo no había habido tal cosa como una fiesta, sino también para pedir respeto por la difícil situación que atravesaba: "No vemos gente porque mi mamá tiene cáncer, así que por favor tengan cuidado con la información que están dando".

Desde entonces, se sucedieron posteos en sus redes sociales llenos de amor hacia su mamá. Una situación que se repite en el momento en que ella más lo necesita. Y ahí está su hija, como siempre, incondicional.