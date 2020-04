Sofía Zámolo anunció su embarazo: "Estoy sensible y no tengo cerca a mi mamá"

Sofía Zámolo anunció que será mamá junto a su marido, Joe Uriburu Crédito: Instagram

Sofía Zámolo y su marido, Joe Uriburu , serán padres. Así lo anunció la modelo en su cuenta de Instagram, mostrando su pancita en una tierna foto en blanco y negro. Zámolo y el empresario se casaron en noviembre de 2016 , y al mes siguiente celebraron a lo grande en Punta del Este.

"En un momento en el que afuera todo es cuidados extremos, precaución, miedos, incertidumbre, aislamiento, la vida nos obligó a meternos para adentro, quedarnos adentro de casa, a unirnos y conectarnos entre nosotros más que nunca. A nosotros dos nos hizo conectar aún más con algo que habíamos deseado mucho, muchísimo. Una bendición que entendí que iba a ser cuando nuestro bebé quisiera venir", escribió Zámolo en el inicio de su mensaje.

"Muchas veces me preguntaban por qué no era mamá todavía y no tenía respuesta, a veces hasta algunos mensajes que leía que eran fuertes, cosas que dolían. Pero siempre opté por el amor y hoy, desde este lugar, quiero compartir con ustedes que ¡vamos a ser papás por primera vez!" , anunció, y luego remarcó lo movilizada que se siente al vivir la dulce espera con las restricciones propias de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

"Se nos mezclan todo tipo de emociones porque el 2020 nos dio unos cuantos golpes muy fuertes, porque es mi primera vez y no tengo cerca a mi mamá, estoy sensible y cuando me siento muy mal quiero correr a abrazarla pero caigo en que estamos todos lejos, aunque intentamos estar cerca como podemos. Pero la vida lo quiso así. Nos metió para adentro y nos conectamos nosotros 3 más que nunca. Así que acá estamos esperándote bebito/a con todo el amor del mundo, con ganas y esperanzas de que llegues a un mundo mejor, un mundo ya sanado y puedas disfrutar de todo el amor de las personas que nos rodean. No nos cabe la felicidad en el cuerpo", manifestó la modelo.

Hace unos meses, Sofía hacía referencia a la presión que sienten las mujeres con el embarazo. "Con Joe estamos muy unidos como pareja y nos encantaría tener hijos. Me presiona que me pregunten cuándo voy a ser mamá... pero por ahora no está en mis planes. Es agobiante cuando vas caminando por un shopping y te dicen que te apures para ser madre porque se te pasa el tiempo. Yo no quiero traumarme y creo que la maternidad se pospuso. Trato de que no me afecte el qué dirán, pero es agotador", le contaba la modelo a revista ¡HOLA! Argentina en enero de este año .