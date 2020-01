Sofía Zámolo. Cuenta la presión que siente por no ser madre aún: "Es agobiante"

Recibió 2020 en las playas de Florida junto a su marido, Joe Uriburu. Comparte sus sueños con ¡HOLA! y asegura que no es el momento para escribirle a la cigüeña Fuente: HOLA - Crédito: Pablo Moino

Le gusta visitar Estados Unidos a Sofía Zámolo (36), ya que le trae buenos recuerdos: allí vivió con sus padres durante la infancia. Esta vez lo hizo en compañía de su marido, Joe Uriburu (39), con quien cumplió tres años de matrimonio en diciembre de 2019. Y al regresar, habló con ¡HOLA! Argentina sobre su presente y sus sueños. Cerró el año en el frío Chicago, invitada por una marca de cosmética. Y luego, junto a su compañero de ruta, volaron a Miami para pasar las fiestas junto a su hermana, Andy, su marido y su sobrina, Jacinta. "También aprovechamos para ir a Disney. Disfrutamos mucho de este plan distinto", cuenta.

-¿Solés hacer balances de fin de año?

-Siempre a fin de año me agarra una mezcla de emociones. Pienso en todo lo que pasó, tanto bueno como malo. Me gusta agradecer por la salud, el amor y el trabajo. Lo mejor de 2019 fue todo lo que logré a nivel laboral y también me gustó volver a la televisión y estar en un canal de aire, en un programa como Incorrectas en América. Me hizo acercarme a la gente. Tuve algunos momentos difíciles a nivel familiar, pero no es la primera vez, como familia ya vivimos muchos traspiés y estamos acostumbrados a salir adelante. Trato de ver lo bueno, y por suerte, tengo un compañero de ruta increíble que está conmigo siempre. Nos divertimos mucho juntos, y con el tiempo, también aprendí a reírme de mi misma.

-Llevan tres años de casados con Joe, ¿hablan de tener hijos?

-Sí, estamos muy unidos como pareja y nos encantaría tener hijos. Me presiona que me pregunten cuándo voy a ser mamá... pero por ahora no está en mis planes. Es agobiante cuando vas caminando por un shopping y te dicen que te apures para ser madre porque se te pasa el tiempo. Yo no quiero traumarme y creo que la maternidad se pospuso. Trato de que no me afecte el qué dirán, pero es agotador. Mi hermana hizo de todo para quedar embarazada durante cinco años, tuvo de los peores tratos, y yo lo viví con ella de una manera muy dolorosa, y después quedó embarazada de manera natural. Yo me voy a relajar y no quiero pasar por tantos nervios. Por el momento me hice estudios, está todo bien, pero siento más presión de afuera que por nosotros.

-¿Pensaste en congelar óvulos?

-No, porque estoy en pareja. Tengo un montón de amigas que lo hicieron, y me parece perfecto, pero no lo veo necesario para mí. Me ha pasado que en algunos trabajos me pidieron que no quede embarazada, y a partir de ahora, si me lo ponen como cláusula, ya no lo acepto.

-¿Cómo te llevás con el paso del tiempo?

-Muy bien. Admiro la belleza en todo momento de la vida. Me doy cuenta de que se logra con los conocimientos, la experiencia, y no me hago tanto problema como por ahí me lo podía hacer cuando era más joven. Hay cosas que sé que ya no puedo comer todos los días de mi vida, pero me doy gustos, y más si estoy de vacaciones. En casa como sano, si tomo leche es de almendras o de coco, fui dejando la carne, trato de evitar las harinas refinadas y siempre hago deporte. Tomo agua, muy poco alcohol y no fumo.

-¿Qué proyectos tenés para 2020?

-Estoy evaluando la posibilidad de volver al "Bailando", ya que me convocaron. Y de aceptar, tengo claro que nada de lo que me digan me lo tomaré de forma personal. Estoy trabajando mucho la empatía.

