Sol Pérez celebró desde la cama con su novio: "Me saqué un 10"

Sol Pérez festejó junto a su novio la excelente nota que se sacó en su último examen Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2020 • 12:45

Sol Pérez sigue firme en la meta de recibirse de abogada y celebró desde la intimidad de su hogar la excelente nota que se sacó en el último examen. Acompañada de su novio, Guido Mazzoni, festejó su logro académico y contó que no durmió en toda la noche para prepararse para rendir una materia.

"Mi amor, ¿qué nota me saqué?", le pregunta la conductora de Canal 26 a su pareja en un video que subió a sus historias de Instagram. Después de un suspiro y simular que le dará una mala noticia, el entrenador le responde desde la comodidad de su cama: "¡Un 10!".

Sonriente y feliz porque cada evaluación es una menos para recibir el título de la carrera que le apasiona, confesó: "¡Acabo de dar taller de oratoria y me saqué un diez! Ahora me voy a dormir porque no dormí en toda la noche. Siempre tan nerd".

Sol Pérez festejó con su novio desde la cama: "Me saqué un 10" - Fuente: Instagram Stories 00:07

Video

Cuando estuvo invitada a los clásicos almuerzos de Mirtha Legrand -con la conducción de Juana Viale en reemplazo de su abuela- Sol Pérez reveló que muchos la criticaron por ser conductora de un noticiero sin tener estudios universitarios, pero en realidad hacía cinco años que estudiaba derecho en la UBA.

"Yo demostré que podés tener un lomazo y también leer y estudiar para nutrirte. Ahora estoy haciendo el analítico para terminar la carrera en una universidad privada, porque me encanta cursar en la UBA, pero es muy complicado por los horarios de mi trabajo", contó aquella vez.

El mes pasado ya había celebrado otra buena nota y se definió como una "muy buena alumna". "Me acabo de sacar un 8 y este es mi premio", contó desde la terraza de su edificio, donde disfrutó de una calurosa tarde junto a la pileta.