29 de septiembre de 2020

Sol Pérez empezó la semana contenta por sus logros académicos: la conductora de Canal 26 está cursando el último año de la carrera de Derecho y recientemente se sacó un 8 en un examen. Feliz porque cada vez le falta menos para recibirse de abogada, lo celebró tomando sol junto a su novio, Guido Mazzoni.

"Me acabo de sacar un 8 y este es mi premio", escribió sobre un video en sus historias de Instagram, donde se la ve a cara lavada, descansando bajo el sol, en la terraza junto a su pareja. Al ritmo del reggaetón de "Ay Dios mío", el hit del momento de Karol G, baila desde su reposera luciendo una bikini rosa.

Siempre con el mate cerca como compañero de estudio, la conductora atraviesa un gran momento personal. Durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus apostó a la convivencia con su novio, y alterna sus días entre el noticiero y los trabajos prácticos de la facultad.

Pérez contó en varias oportunidades que estudió durante cinco años en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que en este 2020 está decidida a concentrar sus energías en terminar la carrera que le apasiona. A través de sus redes sociales, suele mostrarse con los apuntes y los resaltadores a mano cada vez que llega la época de exámenes.

"Me fascinan el Derecho y la Filosofía. Amo estudiar. Nadie me regaló nada y nunca me llevé materias. Fui abanderada porque estudiaba. No sé si ejerceré, pero me gusta saber defenderme", aseguró en una entrevista con la revista Gente.