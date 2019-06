Sol Pérez, entre lágrimas, recordó el trágico accidente que sufrió su abuela

Sol Pérez y el difícil momento que atravesó su familia

Sol Pérez , panelista de Involucrados (América), volvió a hablar hoy sobre la trágica muerte de su abuela paterna en junio de 2016. Se llamaba Araceli y tenía 82 años. "Ella estaba yendo a hacerse un estudio. Era una persona re sana, que había superado un cáncer de estómago. Jugaba al tenis, hacia aquagym... Se bajó del colectivo y tenía que cruzar la calle cuando la pisó un colectivo", contó la joven, entre lágrimas.

Además agregó detalles de las fallas de la justicia para esclarecer el caso. "Nos dijeron que las cámaras no funcionaron durante esa media hora. Fue todo muy raro... En la policía nos contestaron que era una persona mayor... Y la persona que la atropelló se fue a almorzar a la casa. Hicieron todo mal en la comisaría. No le hicieron ni el test de alcoholemia. Lo cierto es que el hombre pasó el semáforo en rojo y por el impacto te das cuenta la velocidad a la que iba. La mató en segundos. La explotó por dentro. Lo leí en la autopsia", aseguró.

Sobre las reacciones familiares lamentó haberle contado a su padre lo que había pasado. "Lo tuvimos que internar ese día. Yo cometí el error de llamarlo para decirle que la abuela había tenido un accidente. Papá llegó, pidió verla y ella estaba como la habían atropellado... No le habían limpiado las heridas. La dejaron morir. La abandonaron por ser una persona mayor. En ese momento, a mi papá le subió mucho la presión, lo tuvimos que internar", detalló.

Respecto del dolor que le generó el trágico accidente expresó: "Tuvimos su habitación armada durante meses. A mi me agarró una parálisis en la cara. Tenía una expresión de tristeza".

"La Navidad no es lo mismo tampoco Año Nuevo. Mi abuela era una persona muy divertida, muy graciosa. Vivía con nosotros desde siempre y fue como una mamá para mí porque mis papás trabajaban", contó.

Mientras que sobre los últimos años juntas recordó: "Yo le enseñaba a usar el celular. Guardé los audios de mi abuela. No me animo a escucharlos porque me parte el alma. A veces la extraño mucho. Sé que en algún lugar la tengo. La gente me dice que soy muy parecida a ella. Mi abuela no salía a la calle sin aritos. Se producía todo el tiempo. Todo lo saqué de ella".

Sol Pérez, ayer en Pamela a la tarde

Sol Pérez se quebró al recordar el accidente en el que murió su abuela. Fuente: America TV 04:04

Video