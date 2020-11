Solidario: Brad Pitt, al volante, reparte alimentos entre personas sin recursos en Los Angeles Crédito: GROSBR GROUP

Al volante de un camión de alimentos, como unos más, Brad Pitt se unió a las tareas solidarias de reparto de bienes de primera necesidad en Los Ángeles para personas sin recursos. El famoso actor lleva años colaborando con proyectos comunitarios, como fue el caso de sus destacadas intervenciones en la recuperación de las zonas devastadas en Nueva Orleans por el huracán Katrina.

En los actuales tiempos de pandemia, Pitt vuelve a arremangarse para ayudar a quienes más lo necesitan. El actor llegó a la localidad de South Central conduciendo un gran camión lleno de alimentos mientras una multitud de personas esperaba haciendo cola para acceder a ellos.

Durante largas horas, el actor estuvo descargando los productos y colaborando en su distribución. Vestido con jean, remera blanca, camisa escocesa y gorra, la estrella de Había una vez... en Hollywood actuó con total discreción, y, en parte debido a que su rostro estaba en parte cubierto por el barbijo, muchos de los presentes ni siquiera se dieron cuenta de que estaban en presencia de uno de los hombres más famosos del planeta.

Pitt se toma un descanso junto a otra voluntaria Crédito: GROSBY GROUP

Sin embargo, Brad no pudo evitar ser sorprendido por un ciudadano que, con su teléfono celular, obtuvo las fotos en las que se ve al intérprete de 56 años trabajando duramente. Se trata de las primeras que se difunden del actor desde que se separó de su novia alemana Nicole Poturalski.

Brad Pitt trabajó duramente en Los Angeles, repartiendo alimentos entre gente sin recursos Crédito: GROSBR GROUP

El artista británico Thomas Houseago, amigo de Pitt, se unió a las labores. "Estaba completamente comprometido, se podía ver que no se trataba de que él apareciera y mostrara la cara. Llevaba puestos los guantes y estaba involucrado tanto y probablemente más que nadie allí", contó un testigo a The Daily Mail. "Estuvo varias horas. Solo paraba cada hora aproximadamente para tomar un descanso de tres minutos para fumar un cigarrillo y luego volvía al trabajo. Movió más cajas que nadie. No fue para nada arrogante cuando salió a entregar cajas a la multitud con el barbijo puesto. La mayoría de las personas probablemente no sabían quién era. Al final se sacó el barbijo para charlar un rato con los voluntarios en la parte trasera del camión después de que se terminara la fila".

El actor solo se quitó el barbijo en los momentos de descanso, por lo que pasó prácticamente desapercibido durante la jornada Crédito: GROSBY GROUP

Algunos asistentes contaron que Brad Pitt se mostró alegre y bromeando con la gente. En un momento, se dirigió a la parte delantera del camión y sacó un parlante portátil, lo conectó a teléfono y puso música. Durante la jornada, también almorzó huevos revueltos y puré de papas con un cuchillo y tenedor de plástico de un recipiente que compró en una cafetería.

