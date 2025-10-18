De una carrera prometedora en Hollywood al olvido: la mujer que le rompió el corazón a Brad Pitt y lo dejó antes de la boda

Además de ser uno de los actores más consolidados del mundo, Brad Pitt es considerado un ícono de la belleza masculina, por lo que, a lo largo de su carrera, fue vinculado con varias figuras. Sin embargo, entre sus relaciones más importantes, hay una que muy pocos recuerdan: su compromiso con la actriz y cantante Jill Schoelen.

La actriz tenía 24 años cuando en 1989 se comprometió con el protagonista de Troya. En ese entonces, ella era más conocida que él y su aparición en El padrastro hizo que le llegara la propuesta de formar parte de Cutting Class, la película de terror en la que conoció a Pitt, de su misma edad.

Brad Pitt y Jill Schoelen cuando se enamoraron (Foto: captura Cutting Class)

Aunque el noviazgo duró un año, Brad sintió que era la mujer indicada para que caminara hacia el altar con él. Tanto fue así, que el pedido de matrimonio no tardó, como tampoco el sí rotundo de parte de la actriz. En 2013, el medio RadarOnline publicó parte de las supuestas líneas que él le escribía en sus cartas de amor, como “te adoro, te voy a querer para siempre” o “no puedo dejar de pensar en vos, no me siento completo si vos no estás junto a mí”.

La confirmación llegó de parte de Jill años más tarde, cuando afirmó que Brad “le había escrito uno de los poemas más bonitos que un hombre le puede escribir a una mujer” y que aquel romance fue “una experiencia de vida maravillosa”.

Pero a diferencia de ella, él no tiene el mejor recuerdo. En 2011 y en diálogo con The Sun, contó el verdadero motivo de la ruptura, el cual describió como uno de los momentos más humillantes. “Me llamó a Los Ángeles y lloraba al teléfono, se sentía sola y algo malo pasaba… En ese momento tenía 800 dólares a mi nombre y me gasté 600 en comprar un billete hasta Hungría para verla“, recordó.

Jill Schoelen en la actualidad (Foto: Instagram/@jillschoelen)

Por entonces, Schoelen estaba en pleno rodaje en Budapest de una nueva versión de El fantasma de la ópera junto a Robert Englund (famoso por su papel de Freddy Krueger). Al llegar, Pitt se dirigió directamente al set de filmación y la invitó a cenar para que su prometida le explicara la situación.

“Me reveló que se había enamorado del director de la película, Dwight Little, conocido por dirigir secuelas como Liberen a Willy o Anaconda“, indicó y completó: “Quedé tan impactado que mi única reacción fue decir: ‘Me voy de acá’. No olvidas algo así y quizás nunca conseguí superar completamente el sentimiento de humillación”.

Pocos años después de su relación con Brad, más precisamente en 1993, Jill se retiró de la actuación al casarse con Anthony Marinelli. Es ese momento se enfocó en el cuidado de los hijos que tuvo con el músico, de quien se divorció en 2002.

Jill Schoelen tiene 63 años y una vida lejos de las cámaras (Foto: Instagram/@jillschoelen)

Cabe destacar que 29 años después de su última interpretación, la actriz regresó a los sets de filmación a finales de 2023 con la película Mr. Christmas, donde obtuvo el papel protagónico femenino.

En su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 5000 seguidores, comparte algunos recuerdos de lo que fue su trabajo frente a cámara, momentos en familia y sus pasatiempos favoritos.