¡Somos familia! Celebridades que descubrieron de adultos un parentesco desconocido

Sus historias podrían ser perfectamente parte de un guion cinematográfico. Tan verídicas como sorprendentes, estas siete experiencias nos confirman que muchas veces la realidad supera la ficción. Desde Jack Nicholson y Carla Bruni hasta Jorge Lanata y Alejandro Fantino, te contamos los secretos y las vivencias de aquellos famosos que, de adultos, descubrieron un nuevo integrante en sus familias o un nuevo parentesco.

Jack Nicholson: su hermana era su madre

Jack Nicholson contó cómo fue enterarse de adulto que su hermana era su madre Archivo

A diferencia de la mayoría de los famosos que deciden contar sus secretos en alguna autobiografía, en este caso fue un periodista de la revista Time quien hizo que Jack Nicholson descubriera uno de los hechos más inesperados de su vida. En 1974, el actor acababa de estrenar el ahora Chinatown (bajo las órdenes de Roman Polanski) y, en plena promoción del film, dio una entrevista que, sin dudas, le cambió la vida. Es que uno de los redactores de aquella publicación estaba preparando un artículo sobre su vida y para ello, consultó con varias personas que lo conocían desde su infancia sin saber que una de ellas le revelaría un dato impensado: June, quien él creía que era su hermana mayor era, en realidad, su madre.

Según lo que describe el periodista, su fuente era una conocida de la familia que le había contado que June, de 17 años, quedó embarazada y sus padres, los fervientes católicos John y Ethel May, decidieron hacerse cargo del bebe como si fuera de ellos. “Fue un momento bastante dramático, pero no lo llamaría traumático. Después de todo, cuando descubrí quién era mi madre ya era maduro psicológicamente. De hecho, me aclaró muchas cosas. Si sentí algo fue, sobre todo, agradecimiento”, explicó Nicholson en su documental Dr. Jacket, Mr. Nicholson, advirtiendo que tenía 37 años cuando descubrió su verdadera identidad.

Si bien en un principio su reacción fue negar rotundamente las palabras del entrevistador, inmediatamente recurrió a su “tía” Lorraine para confirmar la versión, ya que tanto June como sus abuelos estaban muertos. Respecto a la identidad de su padre biológico, sigue siendo un misterio. En la biografía La vida de Jack se menciona como posibles progenitores a Eddie King, un actor y compañero de baile de June, y al showman Don Furcillo-Rose, quien llegó a pedir un análisis de ADN al que Nicholson se negó.

Carla Bruni: su padre biológico era un empresario brasileño

Tras enterarse que su progenitor era un empresario brasilero, Carla Bruni pudo construir un vínculo con él y sus hermanastras

“Glamour, dinero y poder” son las tres palabras que definen a la perfección a Carla Bruni. Sin embargo, y a diferencia de lo que se cree, la exprimera dama de Francia no tuvo una vida fácil. A los 28 años -y mientras acompañaba a Alberto Bruni Tedeschi en su lecho de muerte- recibió la noticia de que éste no era su padre biológico, sino que en realidad era hija de Maurizio Remmert, un hombre de negocios brasileño con el que su madre había tenido un romance durante seis años. Al descubrimiento de su verdadera identidad, se sumó la sorpresa de saber que este hombre era hijo de Girgio Remmert, otro amante de su madre, y que tenía apenas 19 años cuando la dejó embarazada.

Si bien Maurizio siempre supo la verdad, prefirió dejar su crianza en manos de Alberto, que “era una persona sensacional”, según explicó el empresario en una entrevista con el periódico O Estado de Sao Paulo en 2008. Por su parte, su madre Marisa Borini hizo referencia al tema en sus memorias tituladas Mis queridas hijas y habló de la reacción de la cantante al descubrir la verdad. “En el fondo, siempre ha habido cierto rencor. Me arrepiento de no habérselo contado, pero en estas familias este tipo de cosas no se hablaban”, reconoció la suegra de Nicolas Sarkozy en plena promoción de su libro. Y agregó: “Un día, cuando ella supo que el hombre que la había educado no era su padre, yo le dije: ‘no te quejes, tienes dos padres y los dos son muy buenos’”.

Al parecer, Carla Bruni pudo recuperar el tiempo perdido, ya que desde entonces construyó una relación con su nueva familia. De hecho, Remmert acudió a su boda con Sarkozy, acompañó al exmandatario en un viaje oficial a Rumania y una de sus hermanastras fue pasante en el Elíseo durante el mandato de su marido.

Carlos Baute: reconoció a su hijo después de 23 años

Carlos Baute con su hijo José Daniel Arellán, fruto de un amor adolescente en Venezuela Instagram

Luego de 23 años, Carlos Baute reconoció a su hijo mayor José Daniel Arellán, fruto de una relación adolescente que tuvo en Venezuela. Al parecer, el cantante tenía 15 años cuando su novia de 13 le anunció que estaba embarazada. Asustado, él y su familia desaparecieron, aunque más tarde Baute afirmaría que no estaba al tanto de la existencia de la criatura.

Finalmente, en noviembre de 2012 y luego de varias disputas legales, el artista radicado en España mandó una carta al juzgado de Madrid reconociendo su paternidad y el chico recibió su apellido. “Primero me quedé en shock y luego me emocioné, pues pensé en todo lo que he pasado hasta que ha llegado este día que tanto he soñado”, le dijo José Daniel a Vanitatis emocionado.

Tras resaltar que estaba completamente seguro de que el músico era su padre, el joven de 23 años confesó que buscaba detrás de su lucha: “Si hice todo esto es porque quiero tener su apellido. No quiero su dinero (…) Lo primero que le diría es que me explicara por qué hemos tenido que llegar hasta este punto si sabía que era mi padre. Yo lo perdonaría, pero quisiera que él se pusiera delante y me pidiera perdón. Sé que nunca ejercerá como padre”, lanzó por aquel entonces.

Pero Arellán estaba equivocado. Baute no sólo lo reconoció como su primogénito sino que construyó un vínculo con él. “Es maravilloso. Yo desde el momento uno que él vino hacia mí, lo acepté. Yo no supe de esto hasta después de mucho tiempo”, aclaró el compositor de “Colgando en tus manos” en una charla televisiva con Nosotros a la mañana.

“Tenía 15 años y cometí el error de no cuidarme. Vino quien vino y hoy estoy súper feliz”, agregó. “Hubo muchas nubes grises entre nosotros pero nos conocimos, me hice las pruebas y cuando dio 100 % que era mi hijo fue espectacular. Esto fue hace doce años, y yo le di mi apellido. Los dos nos pedimos disculpas, perdones. Gracias a Dios estamos ganando ese tiempo perdido. Ser padre de estos tres niños es lo más grande de mi vida”, remató feliz en referencia a la familia ensamblada que formaron junto a los otros dos niños que tiene con su mujer Astrid Klisans.

Agatha Ruiz de la Prada: una hermana secreta

Agatha Ruiz de la Prada habló sobre su hermana secreta, con la que no tiene relación LA NACION

En septiembre de 2020, Agatha Ruiz de la Prada decidió abrir su corazón en un programa de televisión español. La diseñadora -que se crió en una familia de la aristocracia y ostenta los títulos de marquesa de Castelldosrius y baronesa de Santa Pau) reveló que tiene una hermana. “Cuando se murió mi padre me enteré de que tenía una hermana secreta que mi padre no había reconocido”, contó la empresaria de moda, dejando atónitos a todos los presentes en el estudio.

Según Agatha, su padre era un poco como Julio Iglesias, “le encantaban las señoras” y en sus últimos días, recibió una notificación del juzgado que guardó en un cajón. “Apareció una niña, yo creo que sí era su hija. Ahí está, no la conozco, a su madre sí que la conocía mucho”, confesó mientras develaba detalles de su media hermana: “Me parece que es arquitecta, vive en Madrid y creo que se parece mucho a mí”. A pesar de que la mujer en cuestión lleva su apellido y heredó parte de la fortuna de su padre, la artista remarcó que no mantiene ningún tipo de relación con ella.

Made in Argentina

En nuestro país, fuimos testigos de infinidad de casos de famosos que -de grandes- se han enterado sobre la existencia de un nuevo familiar. Si bien en algunos casos la filiación no llegó a comprobarse todavía, en otros es un hecho que ha modificado por completo la vida de los involucrados. Así como Sandra Jr. sigue insistiendo en que es hija de Sandro o una sobrina de Palito Ortega afirmó que es en realidad hija del cantante, hace algunos días Carmen Barbieri se enteró por los medios que tendría una hermana oculta. “Urgente quiero hacerme el ADN. No la conozco, nunca la vi (…) Si a alguien le contaron que mi papá es su papá no veo la hora de tenerla acá sentada para que me cuente su historia”, dijo la capocómica en su programa Mañanísima, resaltando que, de ser cierto, le hubiera gustado enterarse antes, ya que siempre quiso tener una hermana.

Sin embargo, hay otros casos como el del periodista Luis Ventura que -a raíz de lo de Barbieri- se animó a revelar un detalle oculto de su propia vida. “Voy a contar algo que lo saben solo las personas que son de mi familia. Yo sumé un hermano a los 18 años. Para mí es mi sangre, mi familia, aunque no se crió conmigo (…) Lo que me planteaba en la vida es cuánto tiempo perdimos de querernos y amarnos”, confesó el conductor de Secretos verdaderos sobre este nuevo integrante de su círculo, que hoy tiene 82 años y con el que tiene un gran vínculo. A continuación, repasamos los casos más sorprendentes de nuestra farándula.

Jorge Lanata: descubrió que era adoptado a los 57 años

Jorge Lanata contó que es adoptado en su autobiografía publicada en 2017 Captura

“Soy adoptado. Lo sé desde hace pocos meses”, confesó Jorge Lanata en una de las páginas de su autobiografía publicada en 2017. Ante la sorpresa, el periodista reveló que para él también fue una novedad y explicó por qué decidió compartirlo con su público. “Cuando empiezo a escribir algo necesito arrancar con algún hecho relevante y cierto, y a mí lo más importante que me pasó el año pasado fue eso”, reveló sobre estas páginas en las que repasa su trayectoria profesional y personal.

A pesar de su interés constante por investigar hechos de la realidad, el periodista advirtió que, tras enterarse de la noticia, nunca se propuso averiguar la historia de su familia biológica. “No quise investigar nada, a esta altura... ¿para qué? ¿Saber de dónde vengo? Ya no vengo, soy. ¿Qué me cambiaría?”, dijo el conductor en uno de sus pasos por la mesa de Mirtha Legrand.

Tras asegurar que nunca tuvo sospechas sobre su origen, Lanata contó que fue su exmujer, Sara Stewart Brown, quien le contó que se había enterado de esto a través de una prima de él. “Lo que es raro es que todos sabían y yo no, eso sí me jode. Mis primos, mis tíos, todos sabían. Pero la realidad es que pasó en una época en donde ocultar cosas dentro de la familia era relativamente normal”, reflexionó sin rencores mientras advirtió que, finalmente fue su tía quien le confirmó que era adoptado.

Fernando Dente: su mamá le reveló que es hijo de un cura

Fernando Dente reveló que su verdadero padre es un excatequista del colegio Marianista Facu Suárez

“Antes de morir, mamá me reveló que soy hijo de un cura”, confesó Fernando Dente en una entrevista con revista Gente en 2019. El menor de cuatro hermanos decidió compartir esta parte de su historia familiar que durante años permaneció oculta y que su madre no quiso llevarse a la tumba. “Mi mamá –que había tomado distancia de papá por sus episodios violentos– quedó embarazada y entró en pánico: sola, con otros tres hijos y sin trabajo. El cura (catequista del colegio al que iban sus hermanos) le habría ofrecido dejar los hábitos e irse juntos. Pero fue entonces cuando papá le propuso volver con un viaje de reconciliación a Bariloche. ¡Y yo que siempre creí que había sido gestado en el Sur!”, lanzó el actor de Kinky Boots.

Si bien durante su infancia tuvo algunos encuentros esporádicos con su padre biológico, Dente relató cómo fue ese primer encuentro después de saber la verdad: “Yo lo contacté. Le mandé un mail. No me acuerdo si mi mamá había llegado a avisarle o no. Pero él ya sabía. Hablamos y pautamos un encuentro”, recordó el intérprete de comedia musical en su paso por PH mientras resaltaba algunos parecidos entre ambos.

Por su parte, Fernando Onetto (su progenitor) dio su versión de los hechos y se mostró dispuesto a tener un vínculo con su hijo. “Tiene que haber sufrido mucho. Ojalá que podamos charlar esto. Yo a él lo esperé con todo el amor y ese amor sigue estando dispuesto para que volvamos a charlar, y él lo sabe: donde yo estoy, tiene una casa”, dijo en un móvil con Los ángeles de la mañana. Y enseguida hizo un mea culpa por no haberle contado la verdad mucho antes. “Uno no es perfecto. Probablemente, no encontré la forma de comunicarme bien con él. No era fácil. Fue todo muy abrupto”, remató.

Alejandro Fantino: un hijo adolescente lejos de las cámaras

En 2003, salía de hacer su programa Mar de fondo en TyC Sports cuando una mujer y un niño lo estaban esperando. “Él se llama Nahuel y es tu hijo”, le dijo la mamá del chico casi sin preámbulos. No pasó mucho tiempo para que el ADN ratificara sus dichos y Alejandro Fantino estrenara el título de padre. Sin embargo, recién siete años después el conductor decidió compartir esta novedad con su público. “Es verdad, tengo un hijo de 17 años que se llama Nahuel Jonathan Fantino. Vive en San Francisco, en el límite de Córdoba con Santa Fe, va a la escuela y tiene mi sangre, lleva mis genes. Lo amo”, confesó allá por 2010.

Si bien desde un primer instante generaron un buen vínculo, el conductor explicó por qué tardó tanto tiempo en hablar de su paternidad: “Nahuel tiene mi sangre, lleva mis genes en su interior, así que el cariño entre nosotros es muy grande, y me sale por los poros pero si no lo conté hasta ahora fue para preservarlo a él, ya que es un chico de pueblo y no era cosa de cambiarle tanto su existencia de un día para otro”, reveló. Hoy, se volvieron inseparables y suelen compartir muchas actividades juntos, aunque lejos de las cámaras.