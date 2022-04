Kaley Cuoco reveló que “lloró durante toda la noche” por culpa de Kate Hudson: cuáles fueron las causas

Kaley Cuoco es una de las actrices más populares de la actualidad. Su trabajo en The Big Bang Theory y The Flight Attendant le valió el cariño de millones de fans que siguen de cerca cada uno de sus nuevos proyectos. Ahora, la propia intérprete reveló que está triste a causa de haber perdido una gran oportunidad de trabajar en la pantalla grande.

Kaley Cuoco RICH FURY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Estrenada en 2019, Entre navajas y secretos se convirtió en uno de los mayores éxitos de esa temporada. La película, dirigida por Rian Johnson y protagonizada por Daniel Craig, se presentó como un policial en la línea de los relatos a la Agatha Christie. Y frente al rotundo entusiasmo del público, y los elogios de la crítica, rápidamente se puso en marcha una secuela, en la que Craig volvería a ponerse en la piel del brillante detective Benoit Blanc. Con la producción de Entre navajas y secretos 2 en marcha, Kaley Cuoco confesó que estuvo muy cerca de conseguir un importante rol en ese film, que finalmente quedó en manos de Kate Hudson.

En una entrevista que brindó para Glamour, Cuoco reveló: “Estaba convencida que el personaje iba a ser mío. Pero terminó en manos de Kate Hudson. Yo estaba tan convencida que el trabajo era mío, que llegué a hacer las valijas para ir a filmar a Grecia. Y no lo obtuve, y quedé devastada. Y no soy alguien que se hunda por cuestiones de trabajo. pero tuve mucha química en los castings, hice varios zooms, y sin embargo no lo conseguí. Lloré y lloré durante toda la noche. Pero el rol fue para Kate, que es grandiosa”.

Kate Hudson se quedó con un rol soñado para Kaley Cuoco MIGUEL MEDINA - AFP

La secuela, que contará en su elenco con Ethan Hawke, Dave Bautista, Kathryn Hahn y la mencionada Hudson, es uno de los grandes proyectos que llegará en 2022. Y Cuoco confesó que le costó mucho perder ese papel: “Quedé destrozada. Pensaba que tenía una gran racha, y daba por hecho que iba a conseguirlo. Y de golpe me dijeron que no, que elegían a Kate (…). Yo no dejaba de fantasear con que iba a estar con Daniel Craig. Era algo maravilloso. Pero no puedo estar más feliz sobre cómo concluyeron las cosas. Todo se dio como tenía que darse, y Entre navajas y secretos 2 va a ser increíble, y Kate va a estar genial. Se suponía que ella hiciera eso, y que yo siguiera con lo mío. Y con suerte, quizá tenga la posibilidad de hacer un casting para una tercera entrega”.

Kaley Cuoco brilla en The Flight Attendant, una de las grandes series de HBO MAX Gentileza HBO MAX

Cuando ese proyecto se fue de sus manos, Cuoco recibió casi de inmediato la oferta para actuar en un film llamado Meet Cute, en el que trabajará junto a Pete Davidson. Según confesó Kaley, su reacción inicial fue la de rechazar el film, porque no confiaba en su talento luego de aquel rechazo. Pero, frente a la insistencia de los productores, finalmente leyó el guión, y fue elegida para el rol.

A pesar de ese traspié profesional, la carrera de Cuoco atraviesa un gran momento. En los próximos días llegará la segunda temporada de The Flight Attendant, la serie que la tiene como protagonista y, aparte de Meet Cute, también protagonizará en cine The Man from Toronto, en donde trabajará junto a Woody Harrelson, Ellen Barkin y Kevin Hart.