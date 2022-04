El asombro de Carmen Barbieri al enterarse de que podría tener una hermana: “Quiero hacerme el ADN urgente”

En el día de ayer, el ciclo A la Tarde reveló información sobre una supuesta hermana de Carmen Barbieri. Asombrada por la noticia, la conductora de Mañanísima habló este martes en su programa y aseguró que está dispuesta a hacerse un análisis de ADN para saber la verdad.

“Mi hijo me llama anoche y me dice: ‘¿Qué es esto de que tenés una hermana y no me contaste?’ Le digo: ‘Pero Fede, ¿cómo voy a tener una hermana y no te voy a contar?’ Ojalá tenga una hermana, pero qué tarde me aparece si es cierto”, comentó Barbieri ni bien arrancó su ciclo esta mañana.

Lejos de desmentir la información, la conductora aseguró que quiere saber la verdad y que está dispuesta a hacerse el ADN. “No pienso que es mentira, quiero saber. Urgente quiero hacerme el ADN. No la conozco, nunca la vi. Me enteré por los medios que me esperaban en la puerta ayer. No es nada malo. Si a alguien le contaron que mi papá es su papá no veo la hora de tenerla acá sentada para que me cuente su historia”, señaló Barbieri.

“Yo soy la primera en ofrecerme para el ADN para saber si es cierto. Yo siempre estoy a favor de la identidad. Uno tiene que saber de dónde viene, quiénes fueron sus padres”, repitió mientras advirtió que desde chica le hubiera encantado saber que tenía una hermana.

Ante la intriga de la capocómica, “Pampito” le contó detalles de lo que está circulando en los medios. “Sería producto de una relación extramatrimonial de tu papá, Alfredo Barbieri. En el programa de Karina Mazzocco contaron que había una mujer que se llama Alicia, tiene 61 años y dice ser hija de Alfredo Barbieri, de una relación extramatrimonial”, relató el panelista.

“¿Es una primicia de Mazzocco? Bien por ella. ¡Como investiga mi vida Mazzocco!”, lanzó la actriz con cierta ironía. Sin embargo, lo más fuerte de todo fue cuando repasaron lo que contó Débora D’Amato en el programa de América. “Cuando Carmen tendría entre 6 o 7 años, la mamá de Alicia habría tenido una historia de amor con Alfredo Barbieri. Fue un embarazo no buscado. A los 18 años fue asesinada con seis tiros. Alicia se cría con su abuela, quien oficia de madre y le cuenta. Es una historia bastante oculta en la familia por el dolor que genera”, narró la periodista.

“Lo del femicidio que tiene que ver con el embarazo no me gusta. Esto ya se está poniendo oscuro. Mi papi era un hombre de bien, de trabajo, buen padre. Cuando se habla de un homicidio están poniendo (en el medio) a mi papá, que no se puede defender”, dijo Barbieri molesta ni bien volvieron al piso.

Inmediatamente, su manager y abogado, Juan Crubeto explicó cómo sería el proceso legal para dar con la verdadera identidad de esta mujer, mientras la conductora volvió a indicar que si es su hermana la recibiría con los brazos abiertos. “Yo no sabía nada y mi mamá tampoco (…) Mi mamá no sé cómo lo tomaría porque tenía una cabeza muy abierta. O se moría o decía: ‘vamos a conocer a ver quién es. Mi papá muere en Puerto Rico en el año 85 y nunca nos enteramos de nada”, expresó.

En cuanto a la posibilidad de que su padre le haya sido infiel a su madre, Barbieri confirmó que sus papás “discutían muchísimo”. “Mi papá fue infiel, estuvieron un año separados cuando yo tenía 2 o 3 años y después vivieron 36 años juntos. Mi papá era una estrella de la revista, la fama, las mujeres, pero a medida que pasaron los años fueron una pareja maravillosa”, confesó.

“Yo quisiera que se aclare esto de la identidad y a la par que se limpiara el nombre de mi papá porque se están mezclando las cosas”, concluyó conmovida.

El caso de Luis Ventura

Para hablar del tema, la producción se comunicó con Luis Ventura, quién aseguró no saber nada al respecto. “Yo no estaba al tanto de este material y este tema, me enteré ayer al aire. Lo mejor es el ADN, porque no miente”, opinó el periodista. Luego de hablar de otros casos, reveló un detalle oculto de su propia vida. “Te voy a contar algo que lo saben solo las personas que son de mi familia. Yo sumé un hermano a los 18 años. Para mi es mi sangre, mi familia, aunque no se crió conmigo”, confesó el conductor de Secretos Verdaderos ante la sorpresa de todo el panel. “Hoy cumple 82 años el negrito, que lo tengo internado y si Dios quiere le dan el alta. Lo que me planteaba en la vida es cuánto tiempo perdimos de querernos y amarnos”, remató emocionado.